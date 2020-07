Új kezdet, jó reményekkel: újra várják a vendégeket Hévíz kulturális intézményei

Újra várják a vendégeket a város kulturális intézményei. A veszélyhelyzet megszűnése után kinyitottak a kiállítóhelyek, a mozi és a könyvtár is, sőt, a Belvárosi Múzeumban már tárlat is nyílt a művésztelep munkáiból.

Az első hetek tapasztalatai azt mutatják, a látogatók csak lassan térnek vissza, de azért a számuk egyre gyarapodik. Az újranyitás utáni helyzetről Hermann Katalin, a Festetics György Művelődési Központ igazgatója elárulta, a moziban egyelőre jobbára félházzal vetítik a filmeket, a könyvtári szolgáltatásokat illetően pedig arról beszélt, a bibliotéka a megszokott rend szerint fogadja az olvasókat, de egyelőre megtartották a házhoz szállítást is, az igényeket hétfőn és kedden lehet leadni.

A direktor felelevenítette, március közepén minden intézmény bezárt a járvány miatt, így a kultúrát átköltöztették az online térbe.

– Elindítottuk közösségi oldalunkon a tematikus napi adássorozatot – emlékeztetett Hermann Katalin –, amely változatos tartalmat kínált, például meséket, kézműves foglalkozásokat, helytörténeti érdekességeket, mozi­klubot, kertészeti tanácsokat, s legnépszerűbbként hetente kétszer mozgásprogramot. Ezekhez sokan csatlakoztak élőben, és magas volt a későbbi megtekintések száma is. Számunkra az volt a fontos, hogy a karanténidőszakban is szolgáltassunk tartalmat, próbáljuk „szóval tartani” a hévízieket, illetve a távolabbi érdeklődőket, hiszen ilyenek is akadtak.

Emellett a művelődési központ képzőművészeti pályázatot is kiírt három kategóriában, Ezt láttam az ablakból címmel, amelynek záró határidejét menet közben meghosszabbították egy hónappal, június 20-ig, ezekben a napokban pedig lezárult a közönségszavazás, a díjkiosztót július első felére tervezik.

Mint Hermann Katalin elmondta, ahogy közeledett a végső határidő, úgy nőtt a beküldött munkák száma, a zárás előtt közvetlenül pedig szinte nem bírták az adminisztrációt, vagyis hogy a rajzokat, fotókat és a képzőművészeti alkotásokról készült képeket feltöltsék közösségi felületeikre, hogy a publikum voksolni tudjon. Az igazgató megjegyezte, születtek elgondolkodtató, színvonalas munkák is, a kiírás pedig valóban sokakat megmozgatott. A szakember hozzátette, akik eddig aktívak voltak az online térben, azok érdeklődésére személyesen is számítanak.