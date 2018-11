Teljes külső felújítást végeztek a miháldi önkormányzati hivatal épületén

Az elavult épület immár a múlté, ugyanis pályázati finanszírozásból és önerőből felújították a hivatalt. Az avatásra pénteken került sor.

Mint arról már korábban beszámoltunk: a közel kilencvenéves épületen korábban csak kisebb felújításokat végeztek. Ezért elengedhetetlen volt a rendbetétel, amelyre a település 34,5 millió forintos támogatást nyert. Emellett saját forrásból, további több mint 5 millió forintot fordítottak a rekonstrukcióra.

A belső helyiségek felújítása következik

Gerő Sándor, a település polgármestere az avató ünnepségen jelezte: az energetikai projekt keretein belül a nyílászárókon túl szigetelték a pincét és a padlást, de megújult a tető is.

– A külső, homlokzati szigetelés szintén részét képezte a felújításnak. Továbbá a mozgáskorlátozottak számára feljárót alakítottunk ki, illetve mosdót is. Betonozásra, a zászlórudak felállítására is sor került, illetve az épület tőszomszédságában építettünk esőbeállót is – mondta a polgármester, aki hozzátette: a soron következő feladat a hivatali belső helyiségek rendbetétele lesz, amit egy újabb projekt keretében valósítanak meg. Emellett a tudatos gazdálkodásnak köszönhetően saját kasszából a padlózatot is kicserélik majd. Utalt arra is, hogy idén számos fejlesztés történt a településen. Játszóteret építettek, a belterületi utak felújítására tízmillió forintot költöttek, amelynek több mint tíz százalékát saját erőből fedezték. Ezenkívül útkarbantartásra gépet vásároltak tizenegy millió forintért, a temetőbe pedig urnafal került.

Cseresnyés Péter mondott ünnepi beszédet

A hivatal avatóünnepségén Cseresnyés Péter miniszterhelyettes mondott ünnepi beszédet. Hangsúlyozta: egy településnek kell, hogy legyen jövője. Mindez a fejlesztések révén valósulhat meg, amelyek Miháldon is történtek.

– Komoly eredményeket értünk el az országban az elmúlt időszakban – folytatta a politikus. – Nyolc évvel ezelőtt még arról lehetett hallani, hogy összeomlik a magyar gazdaság. Azonban ma már olyan jól teljesítünk, hogy Európában a dobogós helyezettek közt vagyunk. Az elmúlt időszakban nemcsak uniós forrásokat, hanem hazaiakat is fel tudtunk használni településfejlesztésre. A Modern Városok Programja mellett elindul a Magyar Falu Program is, ami a falvak lélekmegtartó erejét erősíti – fogalmazott Cseresnyés Péter.

A beszédek után Bengyák Vincent plébános megáldotta a megszépült hivatal épületét, majd az állófogadáson Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnöke mondott köszöntőt.