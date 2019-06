Szépen csillog Zalakaros három gyémántja

A Magyar Marketing Szövetség budapesti országos városmarketing díjátadóján három gyémánt díjat vehetett át Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője a minap.

A szakmai szervezet a példaértékű zalakarosi városmarketing-tevékenységet ismerte el: a Zalakaros Go Wild kampány, az Érzékek Útján interaktív élménytúra, valamint a Karos Insider program vívták ki a rangos szakmai elismeréseket. A zsűri külön kiemelte a kampányok kreativitását és újszerűségét.

– A 2018-as kampányokkal jócskán kiléptünk a komfortzónánkból – jelentette ki Kovács Szabolcs, a programok kidolgozója. – A Zalakaros Go Wild program keretében kerestük Magyarország első wild food ételét, de az eredetileg vadgasztronómiai szlogent más területekre is átemeltük és Vadulj meg velünk! gerillaüzenetként használtuk a kommunikációban. A kísérlet bejött, a program többmilliós elérést generált, a zalakarosi gŐZgombóc pedig több fesztiválra is meghívást kapott, erősítve a város imázsát. A Karos Insider vlogger-pályázatban a zalakarosiak mutathatták be a desztináció egy-egy rejtett kincsét, amit külső kommunikációban is alkalmaztunk. A videók által generált elérések és aktivitási arányszámok kimagaslók voltak. Az Érzékek útján – interaktív élménytúra különlegessége pedig, hogy az attrakciók mellett az érzékszerveinket is játékba hozza, titkos tippekkel, kedvezményekkel, érdekes információkkal és kvízkérdésekkel segítve a minőségi időtöltést. A túra tesztelésében a népszerű médiaszemélyiség, Harsányi Levente és gyermekei is segítettek, videóikat óriási érdeklődés övezte.

Talán mindennek is köszönhető, hogy Zalakaros turizmusa történelmi sikereket ért el tavaly. A közel 740 ezer összesített vendégéjszakaszám 17 százalékos növekményt ért el az előző évhez képest, ami kimagasló, hiszen mind az országos, mind a régiós növekedés mértékének a többszöröse. A Zalakarosi Fürdő is kiemelkedő üzleti évet zárt, a látogatók száma 5 százalékos növekedéssel meghaladta a 650 ezret. A fürdőváros belföldi kereskedelmi vendégéjszakáit tekintve pedig a legnépszerűbb település volt a Balaton régióban 2018-ban.