Sok kutya, macska várja gazdáját a nagykanizsai állatmenhelyen

A koronavírus-járvány hatását az állatmenhelyek is megérzik. Csökkent az örökbefogadási kedv: nagyon kevés árva állatot fogadtak örökbe az elmúlt időszakban.

Az elmúlt napokban a világhálót bejárta egy hír, miszerint Amerikában több állatmenhely is szinte teljesen kiürült – a járványnak köszönhetően. Ugyanis nagyon sokan fogadtak örökbe árva állatot. Azonban Magyarországon – azon belül Nagykanizsán – sajnos korántsem rózsás a helyzet. A koronavírus-járvány negatív hatását a kanizsai menhelyen is megérzik. Alig akadt olyan árva kutya és cica az elmúlt időszakban, amely szerető otthonra lelt.

– Mégsem lehet az örökbefogadási kedv csökkenését teljesen a járvány számlájára írni – ezt mondta Skanecz Tamás, a kanizsai menhely telephelyvezetője. Hozzátéve: számos korlátozás nehezíti az örökbefogadást Kanizsán. A járvány miatt számos óvintézkedést léptettek életbe az állatotthonban. Rövidített nyitvatartással várják a látogatókat és átmenetileg szünetel a kutyasétáltatás, mely révén a leendő gazdi és a négylábú könnyebben teremthet kapcsolatot.

– A modern technikát hívtuk segítségül az örökbefogadás, egyben védenceink népszerűsítéséhez – fogalmazott Skanecz Tamás. – A menhelyet működtető Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület weboldalán és a közösségi oldalunkon próbálunk gazdit találni az állatoknak. Fotóval és a kutya vagy a macska főbb adataival mutatjuk be az otthonra váró kis állatokat. A jelenlegi helyzetben is próbáljuk megteremteni a lehetőséget a gazdiknak és az állatoknak az ismerkedésre. Ezt azért tanácsolom a hirtelen választás helyett, mert így könnyebben megtapasztalhatja az örökbefogadó és a négylábú is, hogy illenek-e egymáshoz. Hiszen nem célszerű egy idős embernek egy izgága kutyát választani. Vagy kölyökkutyát sem, mivel velük még sokat kell foglalkozni – részletezte a menhely telephelyvezetője. Kiemelte: nem csak a járvány nehezíti az örökbefogadást, hanem az is, hogy a leendő gazdik egy része csak fajtatiszta kutyát akar.

– Legyen szó bármilyen fajta kutyáról, tudni kell: hálásabbak azok a jószágok, amelyek menhelyről kerülnek szerető otthonba. Meghálálják a törődést és a bánásmódot. A leendő örökbefogadó nem csak azon a kutyán segít, amit örökbe fogad. A többi állaton is, például a felszabaduló helyre újabb kutyát tudunk elhelyezni. A megfelelő oltásokkal és chippel is ellátottak a védenceink, így a gazdinak erre sem kell költenie. Továbbá, kevesen tudják, de a menhelyről örökbefogadott kutya után nem kell ebadót fizetni – összegezte Skanecz Tamás, aki elmondta: az állattartásnak számos pozitív, lelki hatása van a gazdikra is. Azzal viszont célszerű tisztában lenni, hogy nem egy napra, hanem hosszabb időre viszik haza a kutyát. Amivel akkor is törődni kell, ha rossz napunk van, vagy kevés időnk.