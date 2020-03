Segítse Ön is a Magyar Vöröskereszt koronavírus elleni harcát!

A Magyar Vöröskereszt is csatlakozik a Nemzetközi Vöröskereszt (IFRC) globális felhívásához, amely 32 millió svájci frank összegyűjtését tűzte ki célul, a koronavírus elleni hatékony válaszadás érdekében.

A koronavírus terjedése ellen szigorú higiéniai előírások betartásával védekezhetünk a leghatékonyabban, az ehhez szükséges eszközök beszerzéséhez, a megfelelő ellátás biztosításához, valamint a hiteles kommunikáció megvalósításához kezdett adománygyűjtésbe a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC). A cél 32 millió svájci frank összegű adomány összegyűjtése, amelyet a halálesetek, megbetegedések, illetve a járvány szociális hatásainak csökkentésére használnak majd fel, szerte a világon. A hazai adománygyűjtés célösszege 5 millió forint, amelyet döntően az itthoni felkészülésre fordítanak, egy kisebb részével pedig a Nemzetközi Vöröskereszt munkáját segítik majd.

– Egy hónap telt el azóta, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kijelentette, hogy a COVID-19 elnevezésű vírus terjedése nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek minősíthető. A Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége 32 millió svájci frank összegű adománygyűjtésre tett felhívást, az összegyűjtött alapot pedig a megfelelő egészségügyi szolgáltatásokra, a hatékony tájékoztatásra és felkészítésre, valamint az érintett közösségekkel való együttműködésre fordítják majd. Az akcióhoz a Magyar Vöröskereszt is csatlakozott, aki március 30-ig várja az adományokat, amivel döntően a járványra való hazai felkészülést támogatja majd. A koronavírus néven ismert járvány eddig 53 országban ütötte fel a fejét, február végéig a megerősített esetek száma Kínában meghaladja a 79 150 fertőzöttet, a világban több mint 83 000 ember betegedett meg.

A gyűjtéshez az országos hálózattal rendelkező, legnagyobb hazai karitatív szervezet, a Magyar Vöröskereszt is csatlakozik. A hazai adománygyűjtés célösszege 5 millió forint, amelyet döntően az itthoni felkészülésre fordítanak, egy kisebb részével pedig a Nemzetközi Vöröskereszt munkáját segítik majd. A humanitárius szervezet a felkészülésre és a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, éppen ezért az adományokból befolyt összeget lakossági tájékoztatásra és információs kiadványokra, továbbá egészségügyi eszközök, védőmaszkok és védőruhák, lakosságot segítő védőfelszerelések, valamint fertőtlenítőszerek beszerzésére fordítják. A Magyar Vöröskereszt felhívja a figyelmet arra is, hogy egy ilyen helyzetben komoly szükség van arra, hogy együttműködő magatartást és szolidaritást tanúsítsunk embertársaink és az érintett közösségek iránt. A járvány alakulása szempontjából létfontosságú a megfelelő forrásból való tájékozódás is, hiszen a megbízhatatlan helyről származó félinformációk megtévesztők lehetnek.

A Magyar Vöröskereszt a felkészülésben és a megelőzésben hisz, éppen ezért az összegyűjtött összeg túlnyomó részét lakossági tájékoztatásra és információs kiadványokra, továbbá egészségügyi eszközök, védőmaszkok és védőruhák, lakosságot segítő védőfelszerelések, valamint fertőtlenítőszerek beszerzésére fordítja.

