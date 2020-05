Ózongenerátort kapott a zalakarosi alapellátás

Speciális fertőtlenítőberendezést, úgynevezett ózongenerátort vásárolt a fürdőváros önkormányzata a háziorvosi rendelő számára.

Novák Ferenc polgármester elmondta: a járványhelyzetre való tekintettel az önkormányzat folyamatosan segíti különböző intézményeit, szervezeti egységeit a védekezésben, legyen az akár maszk, akár fertőtlenítőszer. Az egészségügyi ellátás feltételeinek javítása érdekében további lépést tett a napokban, amikor a minél higiénikusabb betegellátáshoz egy ózongenerátort is beszerzett.

– A százezer forint értékű hordozható ózongenerátor olyan nem elérhető, vagy látókörön kívül eső helyeket is képes vegyszermentesen tisztítani, melyeket másképp lehetetlen, ezzel is megelőzve a jelenleg legnagyobb veszélyt jelentő koronavírus kóroko­zóinak terjedését – magyarázta Novák Ferenc. – A felületen megtapadó, valamint levegőben jelen lévő vírusok, baktériumok, penész és egyéb gombák ellen hatásos, egyúttal sterilizál is. A mikroorganizmusokat úgy pusztítja el, hogy kizárja az újrafertőződést, mert a kórokozók nem tudnak immunitást felépíteni, ami, bizony a hagyományos vegyszerek esetében nem garantált. Vegyszermentessége okán idős emberek, csecsemők és kisgyermekek, de legyengült immunrendszerrel rendelkezők esetében is lehet ilyen módon hatékonyan fertőtleníteni a helyiséget.