Őshonos gyümölcsfák leltek otthonra – Tündérkertet avattak Cserszegtomajon

A világon egyedülálló cserszegi mézes cseresznye már megmarad az utókornak – csakúgy, mint számtalan más olyan gyümölcsfajta, melyeket a kihalás fenyegetett, de otthonra leltek a cserszegtomaji Tündérkertben.

A Tündérkertet vasárnap adták át, a a hétvégén megrendezett testvértelepülési találkozó és családi fesztivál keretében. Ünnepi szentmise után megáldották a település zászlóit, melyekből egy-egy kerül a két testvértelepülésre: Dálnokra, és Adorjánra, valamint az egyházközséghez. Bartha Gábor polgármester köszöntőjét követően V. Németh Zsolt, kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos mondott beszédet a Tündérkert átadóünnepségén.

-Ez a kert és az egész mozgalom tenni akar az ellen a biológiai sokszínűség beszűkülés ellen, ami már az agráriumot is veszélyezteti. Azt hinnénk, hogy ahogy gyarapszunk, fejlődünk, azzal együtt jár, hogy minél több fajtát ismerünk meg. De nem így van. Az elmúlt száz esztendőben a termesztésből a helyi – és tájfajták 75 százaléka kiszorult– ismertette a miniszteri biztos. Szólt arról is, hogy Zalában, a göcseji, hetési és vasi tájakon azért ott vannak, de veszélyben azok a zártkertek, ahol például a körte és alma számtalan őshonos, de kihalófélben lévő fajtája megtalálható. A Tündérkert mozgalom célja, hogy ezek el ne vesszenek.

– Ezek azok a fajták, amelyek itt, a klímaváltozás kapcsán is ezen a tájon alakulva, formálódva leginkább ellenállók tudnak lenni, jó részük még mindig vegyszerezés nélkül termeszthetők. És hogyha tudjuk ezeket hasznosítani, úgy, ahogy őseink tették, versenytársa lehet akár az intenzív termesztésnek is. Hozadéka, hogy technológiák, kultúrák maradnak meg és a táj védelmét is szolgálja – hangsúlyozta V. Németh Zsolt. Kovács Gyula, a Tündérkert mozgalom elindítója nem tudott részt venni az eseményen, de gondolatait hallhatták az átadóünnepség résztvevői. Beszédet mondott Ambrus Lajos író, dr. Szabó István professzor és dr. Kocsis László egyetemi tanár. Az átadóünnepséget színesítette a Tiszavirág zenekar és néptáncosok műsora, s újabb gyümölcsfákat is ültettek a temető és a mellette lévő templom szomszédságában kialakított gyümölcsösbe.

-A szakrális helyhez közel álló területen sok éves munka volt a Tündérkert kialakítása. Reméljük, hogy közösségek találkozóhelye is lesz, s mivel a kijelölt kerékpárút mellett fekszik, reméljük, hogy a Cserszegtomajra érkezők is meglátogatják – mondta el Bartha Gábor polgármester. Több mint ötven fajta került ide, melyeket helyben és a környező településeken gyűjtöttek.

-A naspolyától, házi berkenyétől kezdve, szilva, cseresznye, barack, körte, alma rengeteg fajtája van. Van egy olyan fajtánk, a helyi nemesítésű cserszegi mézes cseresznye, ami egyedülálló a Kárpát-medencében, sehol máshol nincsen. Itt is egy-két fa van, de sikerült átmenteni. Vagy például a Szent Anna körte, ami szinte csak a szakirodalomban létezik, de sikerült begyűjteni egy kétszáz éves fáról, ami a következő évben már nem hajtott ki, elpusztult – szólt a különlegességekről és a Tündérkert jelentőségéről Partics Gyula, kinek gyűjtése révén népesült be a kert.