Online terjeszti a göcseji népdalkincset Gubinecz Ákos

Göcseji dalos percek címmel online népdal­éneklési oktatásba kezdett Gubinecz Ákos, a Csádé népzenei együttes vezetője. Vasárnap délutánonként egy-egy zalai népdal bemutatására és tanítására vállalkozik az internet segítségével.

Az első alkalomra múlt vasárnap került sor, amikor a Hallottátok ennek hírét… című, Vajda József által 1958-ban lejegyzett népdalt mutatta be a virtuális térben.

– Már hetekkel ezelőtt felvetődött az az ötlet, hogy a novai önkormányzat szervezésében a helyi lakosok számára bemutassam, illetve megtanítsam szűkebb vidékünk népdalkincsét – magyarázta Gubinecz Ákos a kezdeményezés kapcsán. – A koronavírus-járvány, illetve a kijárási korlátozás bevezetése miatt ezt az ötletet fejlesztettük tovább. A cél kettős volt, egyrészt valóban megismertetni az embereket Göcsej népdalkincsével, másrészt arra is szeretnénk ösztönözni mindenkit, hogy ebben a kényszerű helyzetben is igyekezzünk derűsen, jókedvűen, pozitív attitűddel tölteni az időt. Erre az éneklés az egyik legalkalmasabb eszköz.

Ákos azt is hozzátette, hogy az online foglalkozásokkal azt a népdaltanítási kurzust is szeretné pótolni, amit év elején kezdtek el a Csádé zenekarral, ám amit – éppen a járvány miatt – az első alkalom után abba kellett hagyniuk. Jelen pillanatban azt sem tudják, hogy a két éve Barlahidán elindított, majd tavaly már Szécsiszigeten megrendezett népzenei táboruknak idén lesz-e folytatása. A zenekar működése szintén leállt, hiszen fellépni nem tudnak, most az ötletelés időszakát élik.