Négy zalai település közös koszorúján gyúlnak fel az adventi fények

A jó szomszédság, az összefogás és összetartozás jegyében már évek óta közös térségi adventi koszorún gyújtja meg a négy gyertyát négy település polgármestere. Az ötletet nyolc éve a vonyarcvashegyi településvezető kezdeményezte.

Az első adventi láng Válluson, a második Balatongyörökön fénylett fel. Szombaton a két napos, kézműves vásárral és zenés programokkal színesített Adventi forgatag keretében tartott ünnepségen Biró Róbert, a házigazda falu polgármestere úgy fogalmazott: a térségi koszorún a négy gyertya a négy települést is jelképezi. Elmondta, hogy a turisztikai egyesület által szervezett rendezvényre messzebbről s érkeznek vendégek, így nem csak nyáron, hanem télen is látogatott a település. Az ötletgazda vonyarcvashegyi településvezető, Péter Károly települések szoros összetartozása mellett arról vallott, a négy gyertya azt a közös vágyat is képviseli, hogy üzeneteik a szívekben is lángra lobbannak, s azokból mindenki visz haza egy kis szikrát. Herczeg Béla, Vállus polgármestere az összefogás, az összetartás fontosságáról szólt, melynek révén közösen értek el eredményeket. A Gyenesdiást képviselő Góth Imre alpolgármester arra hívta fel a jelenlevők figyelmét, hogy az advent, a várakozás idején meg kell tanulnunk vágyakozni, hogy a sikereknek jobban tudjunk örülni, el kell csendesedni és meglátni az értékeket.

