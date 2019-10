Nagypáli megújuló energiafelhasználásai és látványos, falut szépítő berendezései, parkjai

A 74-es úton, Egervár előtt, jól kiépített elágazás hirdeti, itt kell lekanyarodni Nagypáliba, s az idén, a bekötő út is megújult.

Nagypáli zöldprogramja sikerének híre az útfelújításoktól függetlenül rég tovaszállt, tudnak róla Európában, Ázsiában, s Afrikában is…

– A fejlesztéseink innovációja most is egyedülállónak mondható egész Magyarországon, s ez nem túlzás! – mondja Köcse Tibor polgármester, visszaemlékezve a három évvel ezelőtti fogalmazására. A „Mert az ön faluja is rajta van a térképen! turisztikai sorozatunkban ugyanis másodszor készítünk riportot Nagypáliról, mert annyi minden történt itt azóta, hogy ismét érdemes a bemutatásra.

– A „Zöld úton” programunk lényege, hogy mindent egy kicsit másként csináltunk, mint mások. Hittük és ma már tudjuk is, a jelen a megújuló energiáké, ezért van sikere! Azt szeretnénk elérni, hogy Nagypáli független, önállóan cselekedni képes település legyen. Hogyan kezdtük? Először energiatakarékos villanyégőkre cseréltünk, majd beléptünk az energia előállításba, napelemrendszereket építettünk, a fás szárú hulladékot hasznosítottuk, s lépésről lépésre haladtunk előre. Kihasználva a település város közeliségét, 13 hektáron, 94 értékesíthető telekkel létrehoztuk a lakóligetet. A zöldenergia előállítás egyes elemeinek kiépítése látványos külsőségeket is teremtett, vonzó falukép alakult ki. A turizmusunk már a saját lábán fejlődik, ehhez megvannak a személyi feltételeink, az internet segítségével elérhetők vagyunk. A vendégek sok mindenre rácsodálkoznak, s jól érzik nálunk magukat. 2020-ben a jelenlegi energia felhasználásunkat száz százalékban fedezni szeretnék, ez most 90-95 százalék körül mozog. Mindig új igények lépnek fel a betelepülő cégek iroda felszerelésének működtetése miatt. Alapelvünk, hogy mindig írjunk pályázatot, egyúttal legyen elbírálás alatt is pályázatunk, illetve olyan pályázatunk, amit éppen megvalósítunk, s olyan is, aminek már az elszámolása történik. Létrehoztuk a Pályázati Menedzsment Nonprofit Kft. pályázatíró cégünket, amelynek ezek a feladatai, illetve, a régiómenedzsment nonprofit kft-tét, amely a településüzemeltetéshez kötődő infrastruktúrákra figyel. Ilyen például a turisztikai központunk, ami az ő tulajdona. Olyan tudatosan felépített programunk van, s ezt senki ne tekintse nagyképűségnek, amilyen az országban valóban egyedi. Holnap a horvátságból érkeznek ezzel ismerkedni. Eredményeinket elismerések sora jelzi – mutatja Tibor a falakon lógó díszes kitüntetéseket, ajándéktárgyakat.

Hosszú volna felsorolni mindezeket, közülük talán az egyik legfontosabb, a 2018-as Energy Globe Díj I. helyezése, amihez egy elektromos, parkgondozó kisautó is járt, ami jól hasznosítható a parkok locsolásában, a sövények, fák nyesésében. A zöld program eredményeként a faluban a megújuló energiafelhasználás szinte minden formája megjelenik, mint például a smaragdfa ligetet, a hibrid-erőmű (szél és napenergia), a fotovoltarikus napelem-telep, az elektromos autók és az elektromos töltőállomás is.

A polgármester elmondja, most már arra készülnek, hogy a lakosság által lenyírt füvet, az élő sövények hulladékát is összegyűjtsék, komposztálják, s biogázt állítnak elő belőle. A faluközpontban építenek egy energia piramist, amely látogatható lesz, s itt helyezik el az energia előállítást és a felhasználást figyelő számítógépeket. Nem csak a fogyasztás lesz látható, hanem be is lehet avatkozni az optimális felhasználás érdekében. Nagypáli tagja az európai Rurener hálózatnak, amely a vidéki közösségeket mozgósítja az energia átmenet és az energia semlegesség érdekében. Magyarországot képviselik, s 10 országgal működnek együtt.

– Széles nemzetközi projekt kapcsolatink is vannak Szlovéniában, Ausztriában, Horvátországban, Erdélyben. De léptünk más irányban is, például Alsóverecke, első világháborús katonai temetőjét újítottuk fel. Egy nagy táblára ukránul, magyarul és angolul felírtuk, hogy ez 150 magyar katona nyughelye. Szerintem az is fontos, hogy együttműködési lehetőségeink vannak Iránnal, Indonéziával, Katarral, az Emirátusokkal és Szaúd-Arábiával. Az új szaúdi nagykövet októberben jön hozzánk ismerkedni, s nemzetközi solymász találkozót előkészíteni. Hasonló témában várjuk a mongol nagykövetet is, aki szintén októberben lesz a vendégünk. Velük a smaragdfa hasznosítására és elterjesztésére indítunk egy mozgalmat, mert a smaragdfa az a növény, amelyik sokat tehet a föld megmentéséért. Célunk, ahol csak lehetséges ültessünk smaragdfát, mert nagyban javítja a bolygó klimatikus hatásait. Ez a fa is fontos része a „zöld út a jövőbe” programnak – mondja Köcse Tibor.

Farkas Zoltán a polgárőrség elnöke, önkormányzati képviselő, mutatja meg a falu új látnivalóit. A hegyen felhívja a figyelmet egy gesztenyefára:

– Úgy tűnt, hogy az öreg matuzsálem elszáradt, ezért, a törzs fölötti elágazásban levágtuk az ágait, hogy kilátót építsünk a maradék fa tetején. Azóta kihajtott és dús lombot hozott az elvágásoknál – mondja, majd tovább megyünk Lakhegy irányába, ahol összekötő út épült a szomszédos falu zártkertjéhez. A két hegy megközelítéséhez már nem kell Egervár felé kerülni. A faluban, a sportpályához vezet az utunk, ahol öltöző épül a műfüves pálya, a rendezvényépület és a szabadtéri színpad, valamint a térkővel burkolt nagy tér mellé.

– A sportpálya alatt, az erdő szélén a roncsderbi pálya található. A faluban megalakult a sportmotoros szakosztály, s itt volt az idén az országos bajnokság Napkitörés futama. Sokan voltak kíváncsiak rá, aki nem ment le a pálya mellé, az itt a szabadtéri színpad kivetőjén nézhette a futamokat – mondja Zoltán, s megmutatja az elektromos kertgondozó autót, mellette az új traktor, amit a hegyi összekötő út pályázatán nyertek. A traktornak fa aprító adaptere is van, jól tudják használni a lakossági nyesedékek, gallyazások hasznosításánál is.

– Innét jól látni, hogy a lakóliget épületeinek tetején mennyi a napkollektor. A falura is ragad a zöldprogramunk gondolatiságából. Micsoda változás történt itt, ha a gyermekkoromra gondolok – mondja Zoltán, ahogy a lakóliget szélén lévő kilátóból rápillantunk a falura.

Utunk végén bekopogtatunk Balla Lászlóhoz, aki igen messziről talált rá Nagypálira.

– Az innét 450 kilométerre lévő Hajdúböszörményből indultunk, egy olyan falut kerestünk, ahol idős napjainkat békében, szép környezetben élhetjük le. Mindez 2002-ben történt. Többekkel beszéltünk, találkoztunk a polgármesterrel is, aki igen szépen beszélt a falu jövőjéről. Rá egy évre, ősszel már beköltöztünk az új házunkba. Nagyon szép éveink következtek. Befogadtak minket, jó itt élni, én is bekapcsolódtam a polgárőrök munkájába. Korábban vállalkozó voltam, s az egyik ügyfelem nem tudott a munkámért fizetni. Tartozása fejében elhoztam tőle egy két klaviatúrás orgonát. Nem mintha tudtam volna zenélni, s a tartozást sem fedezte, de gondoltam, jó lesz valami nemesebb célra. Az orgonát felajánlottam itt, a templomunk javára – mondja Balla László, aki 16 éve polgára a falunak. Köcse Tibor a közösségi szolgáltató tér jövőbeli fejlesztési elképzeléseiről beszél, amikor elköszönünk:

– Egy kis tóban is gondolkozunk. Tudom, sokak számára szinte hihetetlen, ami nálunk történt, ezért mindenkit arra biztatunk, hogy jöjjön el hozzánk, nézze meg miként haladunk tovább a „Zöld út a jövőbe” programunkon.