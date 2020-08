Nagykanizsa, Zalakaros és Letenye is ünnepel augusztus 20-án

A megye több pontján is megemlékeztek az államalapításról.

A Nagykanizsai Fúvószenekar térzenéjével, majd ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött csütörtökön a kanizsai Deák téren az államalapítás ünnepe. Ezt követően pedig az Erzsébet térre várták az ünneplőket, ahol Balogh László polgármester mondott beszédet. Hangsúlyozta: a történelmi feladatunk az, hogy méltók legyünk múltunk hagyatékára, nagyanyáink és nagyapáink tetteire és áldozatára, örömére és bánatára. Az ünnepségen ökumenikus kenyérszentelésre és kulturális műsorokra is sor került.

Letenye is méltó módon ünnepelte az államalapítás napját. Szentmiséket, értéktár bemutató tárlatot, majd a város szervezésében meghitt ünnepélyt tartottak, ahol Farkas Szilárd, Letenye első embere szólt az ünneplőkhöz. Kiemelte: Szent István méltán lehet igazi példakép, akitől máig van mit tanulnunk. Az ünnepségen kitüntetéseket is átadtak. A „Tanító öröksége” díjat Sebők Józsefné tanárnő kapta, gyémántdiplomájáért pedig Molnár Ferencné vehetett át elismerést. Letenye város díszoklevele címet Májer Rudolfnak ítélték, sporttevékenységéért, a köz szolgálatáért kitüntetéssel Klemencsics Jánosnét jutalmazták. A köz szolgálatáért elismerést dr. Végh Józsefné kapott, dr. Végh József Letenye díszpolgára lett. „Letenye városért pro urbe” címmel Mikóné Farkas Ildikó munkáját ismerték el. Letenyére a nap hátralévő részében, estébe nyúlóan, szórakoztató, kulturális, zenei programokkal is várnak mindenkit.

Zalakaroson a Szent István téren szervezett ünnepséget a város, ahol Czimondor Nándor alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Beszédében utalt arra is, hálás szívvel emlékeznek az emberek az államalapítóra, mert neki köszönhetjük, hogy a mai napig Európa közepén vagyunk. A karosi ünnepség keretében koszorúzás, kenyérszentelés, kulturális műsorok és közös borkoccintás is színesítette.

Fotó: illusztráció