Megújul a Mátyás király utca Zalaegerszegen

Augusztus végére elkészül a Mátyás király utca átépítése, ami 20 új parkolót, szélesebb járdát és új csapadékcsatornát is jelent.

A 111 millió forint értékű fejlesztésről tartott tegnapi sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester felvázolta, hogy ha az önkormányzat az összes utat és járdát egyszerre akarná felújítani, beleértve az alattuk húzódó közműveket is, 70 milliárdra rúgna a szükséges összeg. Evvel szemben a város évente 200 milliót tud erre a célra fordítani. Ezért van hatalmas jelentősége az 1,7 milliárdos kormányzati támogatásnak, amiből most a Mátyás király utcai korszerűsítés is elvégezhető.

Galbavy Zoltán, a településrész önkormányzati képviselője hozzátette, a megyei kórháznál, valamint a Május 1. utcai orvosi rendelőnél fenn­álló parkolási gondokon is könnyíthet a most elindult munka. Annál is inkább, mivel a későbbiekben a Mindszenty-iskolánál épülő új vívócsarnoknál 40, a Tomori Pál utcában pedig további 16 új parkolót terveznek kialakítani. A mostani munkák 20 új, ferde beállású parkolót eredményeznek, továbbá 348 méter új burkolatot. Az útszélesítés miatt a Május 1. ligetből elvett zöld sávot a 2 méter széles járda mellett adják vissza.