Megnyitják a templomaikat a reformátusok

Advent második vasárnapjától újra megnyithatják kapuikat a református templomok a hívek előtt – fogalmazta meg ajánlását a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnökségi tanácsa. Mindez azt is jelenti, hogy karácsonykor lehetőség nyílik a templomi úrvacsoraosztásra.

Mint ismeretes, a hatályos kormányrendeletben foglaltakkal összhangban november 11-től online térbe költözött a református egyház, azaz a zsinat elnökségi tanácsa arra kérte a lelkipásztorokat, hogy szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat, s ennek megfelelően az istentiszteleteket is a gyülekezeti tagok személyes jelenléte nélkül tartsák meg. Ezzel párhuzamosan azt is kérték a lelkészektől, hogy lehetőség szerint gondoskodjanak az istentiszteletek internetes közvetítéséről. A most hozott döntéssel továbbra is fenntartják az online közvetítések szükségességét, ugyanakkor – tekintettel az adventi időszakra – a biztonsági és higiéniai előírások szigorú betartása mellett személyes jelenlétű istentiszteletekre is lehetőséget biztosítanak.

A zsinat elnökségi tanácsa külön ajánlást fogalmaz meg a karácsonyi istentiszteletekre. Eszerint ahol nagyobb tömeg várható, ott inkább rövidebb idejű szabadtéri alkalom megtartását javasolják. Az úrvacsoraosztást ugyancsak engedélyezik karácsonykor, ám itt még fokozottabban kell ügyelni a járványügyi szabályok betartására. Ahol a karácsonyi úrvacsoraosztást online felületen is tudják közvetíteni, ott – a húsvéti gyakorlat szerint –, házi istentisztelet keretében, a saját otthonaikban is vehetnek úrvacsorát azok, akik személyesen nem vesznek részt az ünnepi eseményen.

A hévízi gyülekezetben örömmel fogadták s várták ezt a zsinati döntést, mondta el lapunknak Péntekné Vizkelety Márta lelkipásztor.

– A jelenlegi helyzetben talán még nagyobb szükség van Isten Igéjére, a lelki támogatásra s arra, hogy a csüggedők előtt nyitva álljon a templomok ajtaja – folytatta. – Mi természetesen élünk a lehetőséggel, s már most vasárnap is tartunk istentiszteletet, amivel párhuzamosan gyermekalkalom is lesz, amelyre megérkezik majd a Mikulás közösségünk fiataljaihoz. Természetesen az online közvetítésekről sem mondunk le, hiszen ezek tavasz óta folyamatosak, nézettek.

Péntekné Vizkelety Márta úgy fogalmazott, a hévízi gyülekezetben biztonsággal tudnak úrvacsorát osztani, erre bizonyíték az elmúlt fél év több alkalma is, így ez karácsonykor sem marad el, s az ünnepi istentiszteletre a gyerekek versekkel, énekekkel készülnek.