Megépült a nagykanizsai gyermekotthon sportpályája

Egy éve hirdette meg dr. Lubics Szilvia ultramaraton-futó az „Építsünk egy sportpályát a nagykanizsai gyermekotthonnak” jelmondatú akcióját. Pénteken pedig fel is avatták a pályát.

Dr. Lubics Szilvia tavaly a Badwater ultramaraton-versenyen jelképesen elárverezte az általa megtett kilométereket, hogy a befolyt összegből egy sportpályát létesítsenek a gyermekotthon Űrhajós utcai telephelyén. Közel 1,3 millió forint gyűlt össze, ami fedezte a beruházás költségét. A tegnapi avatóra Cseresnyés Péter miniszterhelyettes és Dénes Sándor polgármester az önkormányzat jóvoltából tucatnyi labdát vitt az otthon kis lakóinak.

– Jó látni, hogy az intézmény ismét gyarapodott, ez a többfunkciós sportpálya új lehetőségeket teremt a gyerekeknek – fogalmazott Cseresnyés Péter miniszterhelyettes.

– Dr. Lubics Szilvia mint sportoló már eddig is számtalanszor bizonyította hatalmas akaraterejét, ám mint ember önzetlenségből és nagylelkűségből is példát mutatott – mondta Dénes Sándor.

Györe Edina, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltségének igazgatója is kiemelte: a fiatalok egészséges életmódra nevelésében mindig számíthatnak a kanizsai önkormányzatra és sportemberekre.

– Magam sem gondoltam volna, hogy ennyien csatlakoznak a felhíváshoz, de szerencsére sokan gondolták úgy, hogy jó célt szolgál az akció – fogalmazott az avatóünnepségen dr. Lubics Szilvia, aki hozzátette: bízik abban, hogy a kanizsai sportegyesületek ellátogatnak majd az otthon kis lakóihoz, hogy bemutatókat, edzéseket tartsanak.

Az ünnepélyes szalagátvágást követően a gyerekek azonnal birtokba vették az új sportpályát, amely a nyári szünidőben is remek kikapcsolódási lehetőséget biztosít számukra.