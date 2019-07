Lakossági összefogással bővítették a külsősárdi temetői parkolót

Mintegy tíz autó befogadására alkalmas területtel bővítette a temetői parkolót a kisközség önkormányzata. A fejlesztést saját erőből, részben közösségi munkákkal oldotta meg a település.

Gasparics Győző polgármester elmondta, a 70 lakosú Külsősárdon nem ez volt az első eset, hogy helyi összefogással, közösségi munkával oldottak meg aktuális feladatot, így készült például a tavaly átadott falugondnoki garázs is.

– A parkoló bővítését már hosszabb ideje terveztük, ám a szükséges anyagi forrást nem tudtuk biztosítani – magyarázta a polgármester.

– Ezért vetődött fel, hogy lakossági összefogással végezzük el a munkák egy részét. A számításaink szerint egymillió forint értékű fejlesztést így töredék áron tudtuk megvalósítani.

A polgármester részletezte is az elvégzett feladatokat. A parkoló előtti árkot hét hídgyűrű lerakásával, egy vadonatúj hídfej kialakításával, illetve a szükséges földmunkákkal fedték be, ezáltal nyertek újabb területet, amit a későbbiekben le is aszfaltoztatnak. Véleménye szerint ezzel a parkolási gondokon jelentősen tudnak enyhíteni. Emellett a temetői és a parkoló melletti árkot is kitisztították, ezáltal biztosítva a vízelvezetést. A munkákat körülbelül egy hónapja kezdték, s ezekben a napokban fejezik be.

– Vannak további terveink is, pályázni szeretnénk belterületi útfelújításra – folytatta Gasparics Győző. – A Kossuth utcának van néhány, a mai kívánalmaknak nem megfelelő burkolatú leágazása, amelyek helyrajzi számokkal jelöltek. Ezek aszfaltoztatását szeretnénk lehetőség szerint minél előtt megoldani.