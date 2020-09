Kutyatámadás Zalában: Mi vezethet az agresszióhoz?

Zala megyében idén már a második kutyatámadásról számoltunk be, ahol ezúttal egy kétéves kislány az áldozat. De mégis miért támad gyerekre az ember legjobb barátja? A válaszért a zalaegerszegi Bogáncs Állatmenhelyhez fordultunk.

Hétfő este olvasóinkat is sokkolta a hír: egy amerikai staffordshire terrier rátámadt egy kétéves kislányra Zalacsányban, akit a mentők azonnal kórházba szállítottak. A rendőrség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés elkövetése miatt büntetőeljárást indított.

Nem egy agresszívnek tartott kutyafajta támadt

Az esettel kapcsolatban felkerestük Abai Erikát, a zalaegerszegi Bogáncs Állatmenhely vezetőjét, aki elmondta: ahhoz, hogy megtudjuk mi váltotta ki az állatból az agressziót tisztában kellene lennünk az előéletével, például volt-e bántalmazva, s alapjáraton milyen viszonyt ápolt más emberekkel. A telephely-vezető azt azonban kiemelte, hogy nem kizárólag a rossz nevelés miatt történhetett meg a baj.

– Az amerikai staffordshire terrierek egyfajta dajka kutyák, akik gyakran gyerekekre vigyáznak, többek között emiatt is meglepett a zalacsányi eset. Azt viszont fontos hozzátenni, hogy egy kétéves gyermek, teljesen más kategória, mint egy idősebb, vagy egy felnőtt. Alapjáraton semmilyen kutyával nem szabad felügyelet nélkül hagyni egy kisgyereket! Mivel feltehetőleg az eb nagyobb volt, mint a kislány, az is lehet, hogy prédának nézte. Úgy gondolom, a támadás nem kizárólag a rossz nevelés miatt történhetett, hiszen vannak betegségek, amelyek agressziót okozhatnak az állatnál, sőt egy másik kutya jelenléte is kiválthatta – fogalmazott a telephely-vezető.

Abai Erika szerint az utóbbi lehet a legvalószínűbb, hiszen az amerikai staffordshire terrierekről, különösen a kanokról elmondható, hogy igen nehezen fogadják el fajtársaikat.

– Az ivartalanítás emiatt is fontos, hiszen egy ilyen műtét sokat vissza tud venni a kutya frusztráltságából. A beavatkozást egyébként már érdemes kölyökkorban elvégeztetni – tudtuk meg.

Nemigen beszélhetünk „veszélyes fajtákról”

A telephely-vezető tapasztalata szerint a közhiedelemben „veszélyesnek” tartott kutyafajtáknál is 99%-ban a gazda nevelése, felkészültsége a döntő abban, hogyan fog viselkedni az állat.

– A menhelyen volt már olyan rottweiler, akit a gazdája annak idején lapáttal etetett, most azonban „kanapékutya”. Manapság nagyon sok a szaporítótól származó, beltenyészetes kutya, ami hozhat magával rossz genetikát, ám a szocializáláson, nevelésen múlik a legtöbb. Az én szememben nincsenek harci kutyák, hanem vannak könnyebben és nehezebben kezelhető ebek…

Kiemelt kép: illusztráció