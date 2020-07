Kustánszegen táboroztak a gyerekek

Az idei nyár is a gyermekek szünidejének tartalmas eltöltéséről szól a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézménynél. A család- és gyermekjóléti szolgálat három napközis tábort szervez az ellátási területen élő gyermekek részére, melyet az Erzsébet program segítségével valósítanak meg.

Az intézmény az Erzsébet programban gyermekek nyári napközis táborozására kiírt pályázaton három napközis táborra (55 gyermekre) nyert pályázati forrást. A táborokban a részt vevő gyermekek napközbeni ellátását vállalták, napi négyszeri étkezéssel, tartalmas programok biztosításával.

Az első tábor június végén Kustánszegen valósult meg, 3 felnőtt kísérő és 19 gyermek részvételével. A tábor megvalósulása során segítséget nyújtott Kustánszeg község önkormányzata.

A táborozásban részt vevő gyermekek eljutottak a zalaszabari kalandparkba, moziba, állatsimogatóba, részt vettek közösségépítő programokon, kézműves-foglalkozáson, kirándulásokon. A Covid–19 vírus miatt virológiai foglalkozást is tartottak nekik. A gyerekek elsősorban barátokat és élményeket, a kísérők pedig az élmények mellé rengeteg szakmai tapasztalatot is szereztek – számoltak be lapunknak a szervezők.