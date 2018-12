Köszöntötték a szépkorú lakókat Pákán

település szépkorú lakóit köszöntötték vasárnap délután. Ez alkalomból kulturális műsort szerveztek, majd korai vacsorára hívták meg az időseket a kultúrházba.

A rendezvényen a helyi óvodások és az Öveges József Általános Iskola diákjai adtak műsort, több humoros jelenettel is mosolyt csaltak a közönség soraiban helyet foglalók arcára, mellettük a csesztregi pávakör is színpadra lépett. A műsorszámok közt többen is köszöntötték az egybegyűlteket. Lukács Tibor, Páka polgármestere az év végéhez közeledve az önkormányzat éves munkájáról rövid számadást tartott, és arról is szólt, hogy a település jelenleg zárva tartó gyógyszertára várhatóan januártól újra kinyit, fiókgyógyszertárként működik majd, heti 2-3 napos nyitvatartással.

Haller László plébános szólt ezután, aki arra hívta fel a nyugdíjasok figyelmét, hogy amíg tudnak új dolgokat befogadni, addig lelkük fiatal marad. A rendezvényen részt vett Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, aki arról beszélt, hogy mindig megható, mikor gyerekek adnak műsort az időseknek, hiszen két korosztály van, akikkel igazán foglalkozni kell, a gyerekek és az idősek. Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes zárta a sort köszöntőjével. – Az idős ember bölcs. Nem azért, mert több iskolát járt ki, mint a fiatal professzorok, hanem azért, mert bölcsességét hosszú évek alatt szerezte meg úgy, hogy az élet iskoláját járta ki. A fiataloknak ezt kell megbecsülniük – mondta Cseresnyés Péter.

