Korszerű, de hagyományait őrző város lesz Hévíz

Idén folytatódik a megújulás, több projekt befejeződik, illetve kezdődik a fürdővárosban. Erről is beszélt Papp Gábor egy minapi fórumon.

A polgármester kijelentette, a cél egy korszerű, egyben a hagyományokat is megőrző városkép kialakítása, ami egyaránt szolgálja az itt élők és a vendégek komfortját, s még kedveltebbé teszi Hévízt.

A már megkezdődött vagy tervezett programok sorában Papp Gábor beszélt a közlekedésfejlesztésről, aminek része az új autóbusz-állomás kialakítása, illetve a régi kiköltöztetése, amely után teljesen megújul a belváros, illetve kerékpárutakat és -sávokat hoznak létre. A Deák tér, a buszpályaudvar és a Kölcsey utca átépítésével olyan városmag jön létre, amely a turizmust és az itt élők igényeit is szolgálja, s kibővült rendezvénytérként lesz helyszíne a város nagyrendezvényeinek, fesztiváljainak.

Idén 290 millió forintból teljesen megújul a termelői piac, a Festetics és a Schulhof sétány, utóbbi folytatásaként a tavat körülölelő sétaút készül.

– A harmadik ütemmel folytatódik s egyben zárul a térfigyelő kamerarendszer kialakítása – ismertette a városvezető –, amelynek eredményeként 60 kamera szavatolja majd a biztonságot, ezeket bekötjük a rendőrségre és a közterület-felügyeletre is. Hévíz már most is biztonságos város, ez is oka annak, hogy kedvelik a turisták, s ezt szeretnénk tovább erősíteni.

Papp Gábor bejelentette azt is, állami beruházásban, 750 millió forintból új sport- és rendezvénycsarnok épül Hévízen, illetve a nemzeti parkkal és a gyógykórházzal közösen folytatódik az átfogó tóvédelmi program, aminek részeként megújítják a véderdőt, és sétautakat alakítanak ki.

A Szabó Lőrinc utcában víz- és szennyvízcsatorna, illetve játszótér és grund épül, a Széchenyi utcában pedig további parkolók és sétány. Az egregyi domb oldalában az Árpád-kori templomig vezető kálváriát alakítanak ki, az iskolai műfüves pálya helyén pedig egy rekortán burkolatú, megvilágított, multifunkcionális sporttér jön létre.

A tervek között szerepel, hogy megújítják a városi parkolást, s egy „okos rendszer” jön létre, kamerás, illetve geo­szenzoros érzékelőkkel, sorompókkal és automatákkal, ami egyelőre példa nélküli Magyarországon.