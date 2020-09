Koronavírus: ötven zalai fertőzött egy hét alatt

Bár a koronavírus-járvány egyre terjed – szeptember 7-én, hétfőn reggel már 336 zalai fertőzöttről adott hírt a koronavirus.gov.hu, míg egy héttel ezelőtt még 286-an voltak, vagyis 50-nel kevesebben – sokan figyelmen kívül hagyják a maszk viselésére vonatkozó szabályokat.

Lazult a fegyelem az utóbbi hónapokban a maszkviselés tekintetében, ezt bárki láthatja, aki nyitott szemmel jár a városban, az üzletekben. Biztosan nem könnyű egész nap maszkban dolgozni, de a boltokban például a pénztárosok között feltűnően sokan hordják szabálytalanul a maszkot: csak a szájukat takarják el, az orrukat nem, vagy a szájukat sem, inkább a nyakukban lóg a maszk.

A vásárlók között is szép számmal vannak, akik nem tartják be a szabályokat, és ritka eset, hogy rájuk szólnak. Egy kis élelmiszerüzletben azonban a minap szem- és fültanúja voltam, hogy az eladó nagyon határozottan felszólított egy fiatalembert, aki csak a pólóját húzta fel az arca elé, hogy vagy tegyen fel maszkot vagy távozzon. A fiú tett egy bátortalan kísérletet arra, hogy mégis megvehesse az üdítőjét, de aztán különösebb vita nélkül kiment. Gyakran látom, hogy a benzinkúton sem vesz fel mindenki maszkot, aki bemegy fizetni.

Pedig a maszkviselés fontosságát folyamatosan hangsúlyozzák a szakemberek. Nemrég a Semmelweis Egyetemen rendezett COVID-19 járvány szimpóziumon dr. Merkely Béla rektor ismét rámutatott: a maszkhasználat, a kézhigiéné, a távolságtartás és a szisztematikus, jól átgondolt szűrések emberi életeket menthetnek. A Semmelweis Egyetem, amely folyamatosan figyelemmel kíséri az új típusú koronavírussal kapcsolatos hazai és nemzetközi helyzetet, honlapján hangsúlyozza: a koronavírus okozta járvány időszakában minden olyan helyzetben viseljünk textil arcmaszkot, amikor több emberrel találkozhatunk. A 65 év felettiek számára minden esetben javasolják a magas hőfokon mosható textil maszkok viselését, amikor elhagyják otthonukat. Olyan alkalmakkor is tegyünk fel maszkot, amikor csak rövid időre távolodunk el az otthonunktól, például amikor csak a szemetet visszük le a lépcsőházon keresztül, javasolják.

Kiemelték, hogy a textilből készült arcmaszkokat nem szabad 2 évesnél fiatalabb gyermekre adni, vagy olyan személyre, akinek légzési nehézségei vannak, eszméletlen, magatehetetlen, vagy más ok miatt nem tudja segítség nélkül levenni a maszkot. Mindezek betartása mellett érdemes akár több arcmaszkot is készítenünk családtagjainknak, ismerőseinknek, írták – vagyis nem muszáj készen venni, bár már néhány száz forintos áron is lehet kapni védőmaszkot. Az egyetem mindenesetre pontos leírást is közzétett arról, hogyan készítsünk otthon varrással vagy akár egy pólóból varrás nélkül arcmaszkot. A leírást ITT találják.