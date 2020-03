Koronavírus a nagyvilágban: a bajorországi helyzet egy egészségügyi dolgozó szemével

A Nagykanizsáról származó Csizmadia-László Karolina egészségügyi dolgozóként juttatta el hozzánk beszámolóját Passau és környékéről, az alábbiakban ezt közöljük.

Arról már sokan írtak, illetve több csatornán is megjelent, hogy a bajor miniszterelnök kijárási korlátozásokat vezetett be március 21-től, szombat éjféltől, és az élelmiszerboltokon, gyógyszertárakon, orvosi rendelőkön kívül minden zárva kell, hogy legyen.

De milyenek is a hétköznapok a rendelőkben, kórházakban?

Január végén-február elején a praxisok már tájékoztatást kaptak a vírusról. Az influenza szezon miatt a Robert Koch Institut-nak (német, szövetségi-hatósági intézmény, mely a fertőző betegségekkel foglalkozik) mintákat küldtünk influenza gyanúval, az intézmény pedig autómatikusan a Corona-vírust is tesztelte a levett mintákból. Később a körzeti laborokból is tájékoztattak minket, hogy milyen típusú mintavételre van szükség a teszteléshez, illeve a diagnózis megjelent az orvosi programokban az úgynevezett ICD kódokkal. Az emberek többsége ebben az időben még csak arról hallott, hogy a vírus Kínából indult és elvétve néhány európai országban is megjelent.

Az igazi „káosz“ a téliszünet/síszünet (Bayern február 24-28-ig) után kezdődött, amikor híre ment, hogy Dél-Tirolban többen megfertőződtek, és rengeteg diák/szülő síelt ott, vagy a közelben. Folyamatosan jöttek a telefonhívások, pánikoló szülőktől (gyerekorvosi rendelőben dolgozom egy Passau mellett levő városban) és természetesen mindenki teszteltetni szerette volna magát. A városi rendelők nem fogadhatnak corona gyanús betegeket, hiszen egy „sima“ rendelő erre nincs felkészülve, még Németországban sem, illetve veszélyeztetné a betegeket és az egészséges, pl. oltásra váró gyerekeket és a dolgozókat.

A körzeti egészségügyi hivatalhoz kell irányítani azokat a betegeket, akinél a gyanú felmerül, és a kórházak is fel vannak erre készülve, elkülönített osztályokat hoztak létre. Ha egy szülő betelefonál, hogy gyermekénél gyanú áll fenn a betegségre, van lehetőség arra, hogy elhozza valaki a praxisból a mintavételhez szükséges mintát, majd elvégzi a gyermeken tesztet és visszahozza nekünk, a mintát pedig küldjük elsőbbségivel a laborba. (Ezzel is csökkentve a bent lévő személyekre és dolgozókra a fertőzésveszélyt).

A kórházakban néhány hete már látogatási tilalom van, az ott dolgozók is csak úgy léphetnek be, ha igazolják magukat, illetve a szülészetre sem mehet be senki, csak a kismama, illetve az apuka jelen lehet a szülésnél (március 19-i adat).

De vajon ki az, akit tesztelnek, és kit nem?

Szerencsére rengeteg tesztet elvégeznek, de akiknél mindenképp megcsinálják, azok azok a személyek, akik betegek és a gyanú fennáll, illetve egészségügyi dolgozók. Aki rizikós területen járt, de nincs tünete, annál nem feltétlen csinálnak tesztet, csak ha indokolt, viszont jelentkeznie kell a hivatalnál telefonon és 2 hétig otthon kell maradnia. (Egy délután elküldött teszt eredménye másnap délelőtt megérkezik a laborból.) A tesztek ingyenesek, vagyis a betegnek nem kell érte fizetni, ezt a betegkassza “rendezi” a rendelőkkel.

Maga a minta egy kis kémcső folyadékkal, vagy anélkül, és egy fültisztító szerū pálcikával veszünk mintát a nyálkahártyáról-torokról, vagy orrból majd a vattás pálcika belekerül a lezárható üvegcsébe.

Én jelenleg itthon vagyok 1,5 hete, mert lebetegedtem. (Nem corona jellegű tünetek, arcüreggyulladás és kötőhártyagyulladás, de mivel már nem lehet követni a rendelőben, hogy ki számìt “rizikòs” betegnek, elvégeztük nálam is a tesztet az óvintézkedések miatt). A múlt heti tesztem negatív lett, viszont tegnap újabb tesztet csináltunk, immár a férjemnél is, mert náluk a cégnél pénteken derült ki, hogy van egy dolgozó, aki pozitív.

Ha a teszt negatív lesz, természetesen én megyek dolgozni, hiszen nem tehetem meg, hogy itthon maradjak, viszont a férjem itthon lesz előre láthatólag június elejéig (a cég leáll a veszély miatt).

Rengeteg munkahely beáll az úgynevezett Kurzarbeit-ra. (67% bér ehhez arányosan kevesebb munkával, tehát részmunkaidő). Illetve itt is aki teheti, homeoffice-ban dolgozik.

A kórházban dolgozóknál különböző osztályokon a dolgozókat felváltva 2 hetes táppénzre küldik, hogy csökkentsék a fertőzés veszélyt, illetve ne kelljen elbocsátani a dolgozókat.

Ami még érdekes lehet, hogy bárki, aki a rendelőkbe betelefonál, hogy nem érzi jól magát (influenzaszerű tünetek, de nem sürgős eset), kötelesek vagyunk maximum 7 napra táppénzt kiállítani orvosi vizsgálat nélkül. Természetesen az orvos felhívja a beteget és kiállítjuk a szükséges recepteket is.

Arra a kérdésre reflektálva, hogy mi mivel foglaljuk le magunkat:

Férjemmel abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a szüleim és anyósom ebben a városban él, és a kijárási korlátozásokig tudtuk tartani a személyes kapcsolatot, hiszen fiatalok és egészségesek, nem tartoznak a veszélyeztetett korosztályba. Illetve családi házban lakunk, ahol mindig van munka, tenni való, és nem utolsó sorban van egy kiskutyánk és egy törpe nyuszink akikkel foglalkozunk.

Hangsúlyozom, hogy ezek az intézkedések, illetve a leírtak a bajor területre és ezen belül is Passau és környékére vonatkoznak. Itt tartományonként változhatnak az előírtak.

