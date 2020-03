Kívül-belül megszépült a nemesnépi kápolna

Gyakorlatilag befejeződött a zalai kisközség kápolnájának felújítása. A munkálatok évekkel ezelőtt kezdődtek, a költségeket pedig részben pályázatok útján, részben adományokból fedezte az egyházközség.

A felújítás két részből állt, előbb a Szűz Mária, Világ Királynője tiszteletére felszentelt kápolna külsejét tették rendbe, majd ezt követte a mintegy harminc fő befogadására alkalmas épület belső részének megújítása. Minderről Páli Zoltán csesztregi plébános számolt be lapunknak.

– A nemesnépi kápolna az ötvenes évek elején épült, ennek ellenére szükség volt a felújítására – mondta Páli Zoltán. – Több probléma is volt vele, az egyik legkomolyabbat a falak felvizesedése jelentette. Korábban is történt már próbálkozás úgynevezett átvágásos technikával a kiszárításukra, de az nem hozta meg a várt eredményt. A torony bádogfedésén és tetőszerkezetén is keletkeztek hibák, emiatt nagyobb esőzések idején rendszerint beázott az épület, de esztétikai okok miatt is hozzá kellett nyúlni a tetőhöz. Az épület elektromos hálózata ugyancsak elavult, az is felújításra szorult.

Páli Zoltán elmondta, a munkálatok fedezetét két külön pályázatból biztosították. Emellett a helyi egyházközség is hozzájárult a költségekhez, így kerülhetett sor a teljes körű felújításra.

– Minden évben tartunk egy jótékonysági rendezvényt, amelynek a bevételeit vagy egy templom, vagy egy közösség javára ajánljuk fel – folytatta a plébános. – Általában az a gyakorlat, hogy amennyiben van egy folyamatban lévő pályázati program, akkor azt egészítjük ki, hogy valóban minden felmerülő költséget tudjunk fedezni. Így történt ez Nemesnép esetében is.

Páli Zoltán részletesen ismertette az elvégzett munkákat. Eszerint elvégezték a kápolna szigetelését, felújították a tetőhéjalást és a lécezést, továbbá a harangtorony is új bádogfedést kapott. Emellett megújították a külső vakolatot, valamint elvégezték az épület külső festését. Második ütemben belül új betonaljzatot kapott az épület, majd azt járólapokkal fedték le. Kicserélték az ablakokat is, s modernizálták az elektromos hálózatot, illetve elvégezték a belső festés-mázolást is. Ezzel gyakorlatilag teljesen be is fejezték a munkálatokat, már csupán némi korrekció, valamint a lábazat javítása van vissza.

– Amint ezzel is végzünk, szeretnénk, ha visszaállna az istentiszteletek régi rendje – tette még hozzá a plébános. – Jelenleg minden hónap első és harmadik vasárnapján tartunk szentmiséket, a felújítás befejezését követően pedig azokon a heteken, amikor vasárnap nincs szentmise, szerdánként várjuk majd a híveket. Kicsi közösség a nemesnépi, és sajnos fogyatkozóban van, hiszen egyrészt elöregedő a falu lakossága, másrészt vegyes felekezetű, azaz akadnak köztük református közösséghez tartozók is. Ennek ellenére mindig vannak a szentmiséken, nemcsak az idősebb korosztályhoz tartozók, hanem gyermekek is.