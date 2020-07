Kié lesz a hónap fogása? – Várjuk a képeket és a jó sztorikat a Zala megyei horgászoktól

Július 17-én indult versenyünkön a megye horgászaitól várunk fotókat és sztorikat – havonta értékes nyereményekért.

Bármennyire is magányos és csendes sport a horgászat, a nagy fogásokat megosztani, a jó pecás sztoriknak hangot adni jó közösségi időtöltés. A Zalai Hírlap és a zaol.hu új játékában éppen ezért arra hívjuk a zalai sporttársakat, hogy mutassák meg olvasóinknak büszkeségeiket, és írják meg legjobb történeteiket.

Természetesen nem tét nélkül: olvasóink szavazatai alapján ugyanis júliustól októberig havonta jutalmazzuk a hónap fogásait. A három legnépszerűbb képért minden hónapban 5 ezer forint értékű etetőanyag-ajándékcsomag jár a Tímár Mix jóvoltából. A legtöbb voks további nyereményeket, hűtőtáskát, horgászszéket ér. Novemberben pedig az év fogása címért megrendezzük a négy megelőző hónap dobogósainak versenyét.

És hogy miért kérjük, hogy írják meg a történeteiket is? Azért, hogy a legjobbakat külön is be tudjuk mutatni havonta megjelenő horgászoldalunkon.

A zaol.hu/ahonapfogasa oldalra máris érkeztek képek lelkes horgászoktól. Ezek közül most hármat láthatnak.

A zalaszentgróti Pálya Kálmán arról számolt be, hogy egy finomszerelékes feeder bottal sikerült kifogni 25 perces fárasztás után a gyönyörű pontyot.

A nagykanizsai Horváth Ferenc a palini horgásztóban pergetve fogott július 7-én egy 11,2 kilogrammos csukát. „Tíz perc fárasztás után sikerült megszákolnom, sárga gumihal volt a csali. Sok csukát fogtam életemben, de ilyen szép mintázatú halat még soha. A fényképezés után visszaengedtem”, írta.

A zalakomári Hezinger Zoltán a Kis-Balatonból fogott ki egy óriási harcsát gyors küzdelem után a testvérével, Tamással, Fazekas Dániellel és Farkas Gáborral.