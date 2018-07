Keszthelyi az Év erdésze

A Bakonyerdő keszthelyi erdészetének munkatársa lett az Év erdésze. Tóth Péter ezt a címet a Gyulán megrendezett szakmai versenyen nyerte el. A több fordulós megmérettetésen kétszáz erdészből az előválogató után 24 szakember mérte össze tudását az elméleti és gyakorlati feladatokban az országos döntőn.

Már gyermekkorában járta a vidéket Tóth Péter, hiszen édesapja az erdészetnél dolgozott. Így nem volt kérdéses a pályaválasztás: a középiskolát Barcson végezte erdésztechnikus szakon, majd Sopronban diplomázott vadgazda mérnökként. Hazatérve munkahelye a keszthelyi erdészet lett.

– A közel ezer hektár nagyságú, Zalaszántótól Sümegcsehiig tartó Kovácsi erdészkerület a területem.

Ez a Keszthely-hegység bazaltrégiójában fekszik, védett terület, gyönyörű dombvidékű erdőkből álló hely. Fő fafajai közé tartozik a tölgy, bükk és a cser. Sokrétű a feladat: erdőhasználati és művelési munkák, közjóléti létesítmények (kilátók, esőbeállók, erdei pihenőhelyek, túraútvonalak) felügyelete, karbantartása a feladatom és a területen végzett munkák irányítása és ellenőrzése – adott bepillantást a mindennapokba Tóth Péter. A kerületvezető erdész azért nevezett a versenyre, mert fontosnak tartja tudása szinten tartását és fejlesztését. A bajnokságra külön is készült mindennapi munkája mellett, s az esemény része a szakmai konzultáció is.

– Egy házi előválogató fordulóval kezdődött, amelyet a Bakonyerdő rendezett.

A belső megmérettetésről első helyezettként jutottam tovább az országos döntőbe, amit Gyula-Városerdőn rendeztek meg. Két napos volt a verseny, először golyós lövészet volt, másnap pedig következtek az elméleti és gyakorlati feladatok. Egy írásbeli tesztet kellett kitölteni, amely magában foglalta a szakma egészét Tartalmazott többek között erdőgazdálkodási-és használati, gépészeti, biztonságtechnikai, gazdálkodási, jogi, vezetési, természetvédelmi, vadgazdálkodási kérdéseket is. Aztán felismerési feladatok következtek: fa -és cserjefajok termését, levelét, téli hajtását, famintákat, erdei károsítókat, ehető és mérgező gombafajokat, vadászható és védett madarakat és emlősöket, vadnyomokat kellett beazonosítani – idézte fel az összetett írásbeli feladatait Tóth Péter. Mindezekkel még nem ért véget a verseny, hiszen következett a terepi gyakorlat.

– Térkép alapján kellett megtalálni az állomásokat.

Ezeken a feladatmegoldó pontokon volt – több más mellett – rönk-és sarangszámbavétel, famagasság-és térfogatbecslés, trófeaminősítés, erdőfelújítás leírása, erdőkárok becslése és meghatározása, nevelővágás gyérítésének kijelölése – sorolta az erdőbéli versenyfeladatokat a keszthelyi erdész. A legjobban sikerült feladata a választékolás volt: azaz a ledöntött fák minőség szerinti osztályozása, attól függően, hogy azok milyen célra hasznosíthatóak. Nem csak ebben a feladatban lett a legjobb, hanem összteljesítménye alapján is, így első helyezettként ő lett az Év erdésze. Mint elmondta, nem csak győzelemmel tért haza, hanem sok hasznos ismerettel is, hiszen sokat tanult a versenyen részt vevő kollégáitól is, valamint az Országos Erdészeti Egyesület szintén ekkor megrendezett Vándorgyűlésén is. A győzelem megtiszteltetés és öröm számára, ez utóbbi érzés tölti el mindennapi munkája során is.

– Szeretem ezt a környéket, Keszthely és térségét, gyönyörű hely.

Szeretnék itt kiteljesedni a munkámban és itt folytatni a pályafutásomat. A munkámban is nagyon sok időt tudok kint tölteni a természetben és a hobbim is a természetjárás és a túrázás. Meg tudom figyelni a természet minden apró csodáját, ez boldogság számomra.