Jelentősen növekedett a járásbíróság irattárának kapacitása

Egy kilométernél is hosszabb az az iratfolyam, ami biztonságos körülmények közé került az egerszegi járásbíróságon, köszönhetően egy minap befejezett beruházásnak. A megújult irattárat kedden adták át.

A Zala megyei bírósági épületek azok közé tartoznak, amelyek az elmúlt években jelentősebb megújításokon estek át, mondta bevezetőjében Kálmán Zsolt, az Országos Bírósági Hivatal műszaki főosztályának helyettes vezetője. Mint felidézte, a Wagner Gyula-terv és azon belül a Jablonszky Ferenc- program támogatásával 2015 óta az országban 40 helyszínen 540 millió forintos beruházással valósultak meg bíróságokon irattári fejlesztések. Ezek eredményeként bővültek a kapacitások, illetve megújultak a létesítmények. A kedden átadott egerszegi irattár esetében – hasonlóan a nagykanizsai és a nyíregyházi irattárhoz – a különböző műszaki feltételeket is biztosítani kellett.

Ez azt jelenti hogy az épület pinceszintjének vízszigetelését meg kellett oldani, ami óvja az 1732 óta álló falakat és lehetővé teszi a többi alagsori helyiség használatát is. Erre a műveletre 106,5 millió forintot költöttek, az irattári, gördíthető elemekkel bővített polcrendszer pedig 24 millió forintba került. Az idei tervekről szólva elmondta, hogy a törvényszék két régi épületszárnyának fűtésrekonstrukciója valósul meg 88 millió forintból és a nyugati oldali, modern épület klimatizálásnak első üteme 37 millió forintból. A távlati tervekben szerepel a lenti járásbíróság belső felújítása, valamint megoldandó a Zalaegerszegi Törvényszék gazdasági hivatalának végleges elhelyezése, tette hozzá.

Mindezeken túl dr. Sorok Norbert, a törvényszék elnöke elmondta, hogy az elmúlt évi beruházás részeként az épület födémjét teljes egészében leszigetelték, és az említett energiahatékonysági beruházásokat szeretnék idén megvalósítani. Az egerszegi irattári beruházásról szólva elmondta, évek óta megoldandó probléma volt a vizes alagsor rendbetétele, míg a megye többi bíróságán, Lentiben, Keszthelyen, Nagykanizsán már korábban megvalósult az irattárak átfogó felújítása.

Az egerszegi járásbíróság elnöke, dr. Sinkó Vilmos arról is szólt, hogy a korábbi körülmények az iratok épségét és a dolgozók egészségét is veszélyeztették. Az utolsó időszakban már 9600 doboz iratot tároltak és nemcsak a polcokon, hanem már a földön is, az elhelyezendő mennyiség azonban ennél is több volt, mert az anyagok egy része az irodákban várt a sorára. A felújítás után 10 700 doboz, azaz A4-es méretű, 11 centi magas irattárolót helyeztek el, és további másfél ezret tudnak a polcok befogadni. AG