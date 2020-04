Jegyet, bérletet már automatából is vehet!

Április 1-jén Szombathelyen két, Zalaegerszegen pedig három helyi járati jegy- és bérletértékesítő automatát állított üzembe a Volánbusz. Erről értesítette lapunkat a társaság.

Mint közleményükben írják, az elmúlt hónapok tesztüzemi időszaka után tegnap élesben is az utasok szolgálatába álltak a saját forrásból beszerzett automaták – Zalaegerszegen a Kovács Károly téren, a vasút­állomásnál és a Köztársaság úti decentrumban, Szombathelyen pedig az Ady és az Éhen Gyula téri autóbusz-állomáson.

Az automatákból helyi járati menetjegy, tanuló és nyugdíjas havi bérlet, össz­vonalas havi arcképes bérlet, továbbá Szombathelyen gyermek- és kedvezményes vonaljegy is váltható. A vásárlás során készpénzes és bankkártyás fizetésre egy­aránt lehetőség van.

A közlemény emlékeztet: a Volánbusz a járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében március 23-tól készpénzmentessé tette a jegyvásárlást a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel közösen létrehozott Mobiljegy applikáció segítségével. Az alkalmazásban nemcsak a helyközi járatokra, hanem mindazon települések helyi járataira is gyorsan és biztonságosan megváltható a menetjegy, ahol a Volánbusz a szolgáltató. Április 1-től 30 napos, teljes árú és kiemelten kedvezményes helyközi bérleteket, valamint az országos besorolású távolsági járatok igénybevételéhez szükséges kiegészítő jegyeket is kínál az applikáció. A rendszer fejlesztésének következő lépéseként a helyi bérletek elérhetővé tételét tervezi a társaság. De természetesen a jegypénztárakban és a volanbusz.hu weboldalon továbbra is megválthatók a menetjegyek.