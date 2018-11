Játszótér épül gyermekeknek és felnőtteknek a kanizsai Csónakázó-tónál

A város legnagyobb játszótere épül a Csónakázó-tónál, nemcsak a jövő generáció, hanem a felnőtt korosztály számára is tartalmas, sportos kikapcsolódást nyújtva.

Egyre több a korszerűsítés

Az elmúlt időszak során is számos korszerűsítés történt a helyiek és a környékbeliek által kedvelt, festői környezetben lévő tónál, miután a városvezetés kiemelt figyelmet fordít a Csónakázó-tó és környezetének fejlesztésére.

Dénes Sándor polgármester jelezte: a tó egyedülálló természeti értékekkel rendelkezik, amelyeket a fejlesztéseknek köszönhetően még inkább hasznosíthatnak az odalátogató pihenni vagy sportolni, feltöltődni vágyó emberek, családok érdekében.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Kerékpáros látogatóközpont, vendéglátó egység már korábban épült a parton egy nemzetközi projekt jóvoltából, melynek előzményeként egy XCO-versenypálya is létesült a tó mellett. A projekt azt a célt szolgálja többek közt, hogy a Mura régióban a kerékpáros infrastruktúrát és a hozzá kapcsolódó turisztikai szolgáltatásokat fejlesszük. A beruházások sorába tartozik a most épülő játszótér is – mondta Dénes Sándor.

Tizenöt játékelem gazdagítja majd a játszóteret, köztük mászótorony, csúszda, drótkötélpálya, trambulin és pókhálótorony. Olyan arculatot alakítanak ki a területnek, amely harmonizál a Csónakázó-tó környezeti adottságaival. A fa­szerkezetek alkalmazása és a természeti színek használata mellett a biztonságos játékkörnyezet kialakítására is nagy hangsúlyt helyeznek. Ami pedig az eszközök felhasználhatóságát illeti, nemcsak a nagyobb gyerekek, hanem az egész kicsik, köztük a kétévesek is találnak maguknak megfelelő méretű játékokat.

Nem csak a gyerekekre gondoltak

A felnőtteknek is érdemes lesz ellátogatniuk a hónap során elkészülő játszótérre, ugyanis egy testedzésre alkalmas gimnasztikai torony várja majd őket. Szintén a projektnek köszönhetően a közeljövőben tűzrakó hellyel, padokkal, asztalokkal és esőbeállóval ellátott közösségi teret is kialakítanak. Továbbá a belvárosból a Csótóra vezető kerékpárút is épül, ám futásra, sétára vagy biciklizésre alkalmas sétány is, amely körülveszi a tavat. Ezek mellett több vízibiciklit is beszereznek majd, amelyek szintén az aktív pihenést szolgálják.