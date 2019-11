Csesztregnek már 350 évvel ezelőtt volt tanítója

Egy 1669- es egyházlátogatási jegyzőkönyv alapján tudható, hogy 350 éve már biztosan volt tanítója a falunak, így az általános iskola névadója tiszteletére szervezett Kerkai-hét programsorozata keretében erről az évfordulóról is megemlékeztek.

A csesztregi Kerkai Jenő Általános Iskola e héten tartja intézményi napjait. A sorozat nyitó eseményeként koszorút, mécsest helyeztek el az emeleti aulában kialakított Kerkai- falnál, ahol Csiszárné Németh Szilvia intézményvezető mondott beszédet. Ismertette az elmúlt három és fél évszázad fontosabb állomásait, szólt a névadó Kerkai Jenő jezsuita szerzetesről, a két világháború közötti, vidéki fiatalokat megcélzó KALOT-mozgalom alapítójáról, s kitért a modern iskola feladataira is.

– Meggyőződésünk, hogy az iskola mindenkor értékteremtő és kultúrateremtő intézmény, s nem csupán szolgáltató központ – emelte ki az igazgató. – Hisszük, hogy a gyermekeket szeretni és biztatni kell, hogy egészségesen fejlődjenek. Iskolánkban igyekszünk biztonságot nyújtó érzelmi környezetet teremteni számukra képességeik szabad kibontakoztatásához.

A délután folyamán egy komplex program keretében az intézmény pedagógusa, Kósa Erzsébet vetített képes előadása révén ugyancsak a csesztregi oktatás múltjával ismerkedhettek meg az érdeklődők. Zsupán Józsefné nyugalmazott tanítónő pedig annak eszköztárát, például a kalamárist és a hozzá tartozó, hegyezett végű lúd- vagy egyéb madártollat, a palatáblát, valamint a golyós számológépként is ismert abakuszt mutatta be a diákoknak, akik abból is ízelítőt kaptak, hogy a XX. század elején hogyan zajlott egy írás-olvasás, egy számtan vagy egy katekizmus tanóra.

Tegnap délután többek között iskolatörténeti szövegértési versenyt rendeztek az intézményben, de volt népi játék- és sportfoglalkozás is, az első és második évfolyamos tanulók pedig a település néprajzi és történelmi értékekkel bíró épületeit keresték fel. Ma népdaléneklési versenyt tartanak a község művelődési házában, továbbá hagyományos paraszti ételeket is kóstolhatnak a diákok.