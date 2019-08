Ilyen volt a közös jótékonysági főzés a zalaegerszegi AquaCityben

A megyeszékhely legnagyobb nyári társasági eseményévé nőtte ki magát az augusztusi közös jótékonysági főzés, amelyet az AquaCityben rendeznek meg 2002 óta.

66 csapat vett részt

Vasárnap már kora reggel 66 főzőcsapat – köztünk a Zalai Hírlap csapata is – kezdte meg az előkészületeket, hogy a verőfényes napon a fürdőbe érkezők minél többféle eledelből választhassanak. Az ételeket becsületkasszás vagy alacsony áron vásárolhatta meg a jó falatokra vágyó közönség. A bográcsokban főtt ezerféle pörkölt és egytálétel mellett a grillezett kínálat éppúgy megtalálható volt, mint a hamburgerek, lángosok, palacsinták, sütemények sereglete, de a vegetáriánusok sem maradtak éhesek. Zalaegerszeg benevező szervezetei, cégei, intézményei, vállalkozásai úgy alakítják a kínálatot, hogy szinte mindent meg kelljen kóstolni. Az étel összehozza az embereket, a városvezetés tagjai, az intézmények vezetői, munkatársai és a városlakók a fürdőkben szokásos toalettben, lengén-lazán társalognak ilyenkor, egymásban az együttműködő barátot látva. A nem zalai vendégekkel szóba elegyedve általában minden évben kiderül, a távolról érkezettek úgy érzik, Zalaegerszeg lakói igazi kapcsolatban állnak egymással.

Alapítványoknak gyűjtöttek

A közösségi alkalom mindeme előnyei mellett jótékony célokat szolgál a rendezvény: a belépőjegyekből, az előzetes szervezeti felajánlásokból és az ételeladásokból származó összeg ezúttal a Zala Megyei Szent Rafael Kórház mellett működő, Az Altatás Biztonságáért Alapítványé lesz, másfelől a Zalai Boldogasszony Alapítvány céljait segíti.

– A mi alapítványunk már 1998 óta létezik, kezdettől egészségügyi, lelki-testi egészséget szolgáló programokat támogattunk, tavaly megújultunk, 11 tagúra bővült a kuratórium, most legnagyobb célunk a gébárti Makovecz-kápolna teljessé tétele – mondta lapunknak dr. Buksa Ildikó pszichiáter, a Zalai Boldogasszony Alapítvány elnöke. – Jól haladnak a munkálatok, már csak a méltó berendezéshez kell egy nem túl nagy összeg. Az étel mellett a vendégeinknek ajándékokkal is kedveskedünk, amelyek kapcsolódnak a fürdőben eltöltött időhöz. A tombolán pedig Csiszár-Kalmár Annamária mandalafestő egy alkotását nyerheti meg valaki, aki betér hozzánk.

– Hordozható, akár betegágyhoz is vihető, kis hely­igényű, az életfunkciókat, az alvás mélységét is jelző aneszteziológiai monitorokat szeretnénk a kórházban beszerezni, ezek lehetővé teszik a nem kifejezetten műtéti beavatkozáskor szükséges altatást – mondta érdeklődésünkre dr. Laki Zsolt, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály főorvosa, hozzátéve, az Altatás Biztonságáért Alapítványt még dr. Kránitz Katalin alapította 2018-ban. Az altatóorvosok a különböző nemzetközi konferenciákon látják, milyen gyorsan fejlődik az orvosi műszerek kínálata, s természetesen szeretnék, ha a zalai betegek is magas szintű ellátást kaphatnának.

Ezeket a készülékeket Magyarországon nem gyártják, az áruk 2–5 millió forint körül mozog. A gyűjtésből ők maguk is kivették a részüket.

– Az előzetes felajánlásból már van 3,2 millió forint a két alapítvány céljaira, a Zalai Boldogasszony Alapítványnak körülbelül 1,5 millió forintra lesz szüksége – mondta a fesztiválhangulat forgatagában sok-sok csapat ételét megkóstoló polgármester, Balaicz Zoltán.

A 2019-es zalaegerszegi AquaCitybeli jótékony célú főzés napján 5343 látogató kereste fel a fürdőt, a 66 főzőcsapat által leadott bevétel összeszámlálása lapzártánkkor még tartott.

A rendezvényt a hullámmedence közelében felállított színpadon számos gyerekprogram, kulturális és sportműsor kísérte.