A szokottnál kicsit később, de Hévíz ismét színes pompába borult

A megszokott rend szerint ezúttal is őszi virágdíszbe öltözött a fürdőváros, október végén 17 ezer palánta került a hévízi közterületekre. Köztük tulipánhagymák is, amelyek tavaszköszöntő látványosságként május elejére nyílnak ki.

Az ősz sok esővel, hideggel köszöntött be, ezért az ültetési időszak két hetet késett, mondta lapunk érdeklődésére Laczkó Mária, a Gamesz igazgatója. A munkával október végén három nap alatt végeztek. Most minden lehetséges felületet beültettek, de e téren változást terveznek a fürdővárosban.

– Átgondoltuk, mi legyen a városfenntartás irányvonala a szűkös anyagi lehetőségek közepette – folytatta a kertészmérnök. – Úgy határoztunk, azokat a zöldterületeket tartjuk és fejlesztjük tovább ilyen intenzitással és minőségben, amelyek sok ember örömére szolgálnak, jól láthatók és jól funkcionálnak. Azokat a felületeket viszont, amerre kevesebben járnak, ráadásul például a vizet gázolajjal üzemeltetett autóval kell odavinni, tehát jóval költségesebb a fenntartás, átalakítjuk olyanná, amely kevesebb befektetett élőmunkával jár. Ezt már a télen elkezdjük.

Laczkó Mária azt mondta, ezeken a helyszíneken érdekes, modern díszfüves területeket alakítanak ki, virágzó cserjékkel, izgalmas kertészeti megoldásokkal.

Most a központi virág­ágyakba párnás növekedésű, futó típusú, kisvirágú árvácskákat ültettek. Az Endurio névre hallgató sorozatot az igazgató jó szívvel ajánlja otthonra is, mivel számos előnye van. Például a téli, fényszegény időszakban is virágzik, s nem érzékeny a betegségekre, így a szürkepenészre sem.

– Amikor sötét és hűvös van, az ablakon kinézve lelket simogató, szép látvány például egy nevető, sárga, üde színű virágfolt, amelyben teljesen összenőttek a növények – illusztrálja a szakember, miért döntöttek emellett.

Az árvácskákból szép ívek, vonalak, formák alakultak ki a virágágyakban, amelyekbe tulipánhagymák is kerültek. A korábban alkalmazott fajtacsoport a száraz tavaszok miatt a tervezettnél előbb borult pompába, ezért most későbbi virágzású tulipánokat használtak, azt remélve, hogy május elejére, a Boldog békeidők Hévíze elnevezésű programsorozatra mutatják majd legszebb arcukat.

A város hét-, a kórház pedig kilencezer tulipánhagyma kiültetéséről gondoskodott, így jövő tavasszal sem kell senkinek Hollandiáig mennie, ha virágcsodát akar látni.