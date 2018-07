Harmadik helyen végzett a zalai foci csapat

Csehországban vett részt a cég által szervezett futballbajnokságon a Schneider Electric zalaegerszegi gyárának csapata.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Bedő Zsolt, a megyeszékhelyi Schneider csapatának támadója elmondta: Pisek városában rendezték meg a tornát egy többnapos program részeként.

– A vállalatnak több gyára is van Magyarországon, így selejtezőket is játszottunk a kijutásért, ami nekünk sikerült – magyarázta Bedő Zsolt. – A cseh központba a helyiek mellett a cég magyar, francia, német és lett gyáregységeiből érkeztek csapatok, összesen tizenkettő. A csoportkör után a harmadik helyért játszhattunk, és a dijoni együttes 2–1-es legyőzésével szereztük meg a bronzérmet. Nagyon jó hangulatban telt a céges labdarúgó-bajnokság, a közönségtől mi is nagy tapsot kaptunk. A győzelmet Grenoble gyárának együttese szerezte meg.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Bedő Zsolt hozzátette: a rendezvény a labdarúgó-világbajnokság kezdetére esett, mindannyian vb-lázban égtek. Bár akkor még nem tudhatták, de a franciák duplán is nyertek.