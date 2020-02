Hagyárosböröndön kolbászfesztivállal búcsúztatták a telet

Valódi télbúcsúztató volt a faluban szombaton megtartott kolbászfesztivál. Azt persze nem tudni, meddig tart ez a búcsú, hisz még csak február van, de a közösségi programba benevezők közül többen a ragyogó napsütésben a közösségi ház udvarán keverték, gyúrták a fűszerekkel a sertéshúst.

A gyülekező kolbászkészítők közül sokan nagy gyakorlattal rendelkeztek a kolbászhús összeállításában, hiszen sokfelé megvolt már a disznóölés, ezen a télen már nem először töltötték a kolbászt. Igaz, disznóöléskor füstölt készült, most pedig sütnivaló, amit estig el is fogyasztottak.

– Én most kétfélét készítek. Paprikásat és bajor kolbászt. Ez utóbbi abban különbözik a többitől, hogy a fűszerek között van kardamom, gyömbér, fekete és fehérbors, petrezselyem, kömény, fokhagyma és reszelt citromhéj – sorolta már bevált receptjét Bödör Imréné, miközben adagolta a fűszereket, és segítőivel neki is álltak jól összedolgozni a darált húst. Később, a töltés után kissé megabálták a kolbászt, majd azt követően sütötték. Szinte mindenkinek volt valamilyen saját ízeket adó receptje.

A közösségi házban egy férfi baráti társaság készülődött frissen mosott fehér köpenyben, mintha csak egy élelmiszeripari üzemben lennének.

– Már ezen a télen is többször volt otthon disznóölés, megvan a gyakorlat – mondta Horváth Henrik, aki barátait hívta el segítőnek. – Ez sütőkolbász lesz, ami teljesen más, mint a füstölt húsos kolbász. Az a tervünk, hogy a húst kétfelé választjuk, és kétféle kolbászt készítünk, egy csípőset és egy hagyományost – közölte húskeverés közben.

Minden csapat öt kiló kimért húst kapott, amit az önkormányzat biztosított.

– A résztvevők számát illetően az idei kolbászfesztiválunk rekordnak számít. Korábban hat-hét csapat jött össze, most tizenegy közösség jelentkezett, csapatonként négy ember készíti a kolbászt. Később leszünk többen is, amikor a sütésre, a zsűrizésre és a falatozásra kerül sor, a környező településekről is hívtunk vendégeket – mondta Varga Katalin polgármester, aki érdeklődésünkre elárulta: rendszeresek a közösségi programjaik. A kolbászfesztivál volt az idei első, két hét múlva farsangot tartanak, amit számos rendezvény követ majd az esztendő során.