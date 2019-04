Gábor Miklós: „Hamlet, házi köntösben”

A száz éve Zalaegerszegen született Gábor Miklós tiszteletére a fővárosi Bajor Gizi Színészmúzeumban rendezett beszélgetésen a nyugalmazott kanizsai könyvtáros, Kocsis Katalin is előadást tartott.

A centenárium egyik fontos eseményét az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet rendezte meg a színészmúzeumban. A „Hamlet háziköntösben” című beszélgetésen a kanizsai könyvtáros mellett, a színművész lánya, Gábor Júlia és férje vett részt. Az összejövetelen átadták a Vass Éva által alapított Gábor Miklós-díjat, amellyel minden évben a legjobb Shakespeare-alakítást díjazzák. Az idei kitüntetett Nagypál Gábor lett, Macbeth alakításáért.

– Gábor Miklós kamaszkorom óta kedvenc színészem volt és nyolc éve az In memoriam Gábor Miklós blogban igyekszem ébren tartani az emlékezetét, felidézni pályáját – mesélte Katalin. – E rendszeresen vezetett blog révén évek óta kapcsolatban állok a famíliával. A zsúfolásig megtelt teremben, többek közt arról beszéltem, hogy miért tartom fontosnak a blogolást. Emellett Gábor Miklós családfájának kutatásáról szóltam, hiszen a „nyomozás” során olyan adatok, történetek jöttek elő, amelyekről a család sem tudott. A fényképéket mutattam be, szó esett a színész édesanyjának unokatestvéréről is, aki az 1900-as évek első két évtizedében kiváló amatőr versmondó hírében állt Zalaegerszegen.

Ugyanitt várhatóan június 15-én Gábor Miklós és a szintén 100 éve született Bessenyei Ferenc életéből tartanak kiállítást.