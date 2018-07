Ezt is megúszta Mányoki Attila

Nem elég úszni, meg is kell úszni, mondhatnánk ezt Mányoki Attila estében is, amit eddig ő nagyon jól csinál. Hiszen a tegnapi napon is a hivatalos adag leúszását követően a Sandycove-sziget körül is úszott pár kört, ahol hemzsegnek a medúzák.

A hosszútávúszó a levezető körökben lencsevégre is kapott néhány medúzát. A medúzacsípésről köztudott tény, hogy nagyon veszélyes, akár halálos is lehet. Attila eddig szerencsére egyszer sem úszott bele, mindig sikerült őket elkerülnie. Elmondása szerint nagyon résen kell lenni, mert szinte észrevehetetlenek. A medúzák a part közelében szeretnek lenni így, a legnagyobb veszély akkor leselkedik rá és társaira, ha komolyabb tempót úsznak, mert olyankor nem marad idejük, még erre is figyelni. Kívánunk neki és társainak még sok kitartást és erőt.