Járdacsillagászat, avagy távcsöves bemutató vár mindenkit szombaton (május 18.) este nyolc órai kezdettel a Dísz téren, a Vega Csillagászati Egyesület és a TIT Öveges József Egyesület közös rendezvényén. A téma a Hold, illetve egyes csillagok megfigyelése lesz. A szakértő házigazdák műszereik segítségével megmutatják az érdeklődőknek a holdtengereket, a holdkrátereket is, és készséggel válaszolnak minden felmerülő és a világűrrel kapcsolatos kérdésre. A rendezvény helyszínén be is lehet lépni a VCSE tagjai közé.