Mint beszámoltunk róla, Kurucz Levente és Opavszky Márk egy hajóban eveznek és mindketten egy célért harcolnak. Ennek volt az első komolyabb eredménye, hogy május elsején a Szolnokon rendezett első hazai válogatón megnyerték a K-2 500 méteres távot, aztán következett a múlt heti, szegedi ICF világkupa. Nos, Kurucz Leventéék itt is nagyon meggyőzőek voltak, hiszen az olimpiai számban (K-2 500 m), immár a nemzetközi mezőnyben, az elő- és a középfutamból nagyon simán jutottak a fináléba, ahol aztán csak két tizeddel maradtak le a dobogóról és lettek negyedikek.

Ám, ami számukra a legfontosabb, hogy a legjobb magyar egységet alkották, hiszen a Nádas Bence, Tótka Sándor másik magyar kettős kilencedik lett. Kurucz Leventét amiatt kerestük, hogy vázolja, mi a következő lépcső számukra. Két válogatót megnyertek, ráadásul az olimpiai számban...

– Az biztos, hogy jobban állunk most, mint az első válogató után... – válaszolta a kanizsaiak kajakosa, ami teljesen érthető volt. – Valószínűleg lesz még válogató, és júniusban egy Eb is, de egyelőre még képlékeny a dolog. Ami biztos, hogy Szegeden nagyon jól mentünk az előfutamokban, mondhatom, hogy uraltuk a mezőnyt. A döntőben aztán, amiben olimpiai érmesek és világbajnokok is voltak, két tizeddel maradtunk le a dobogóról. Nekünk kellett megmutatni, emiatt volt rajtunk nyomás, de úgy látszik, kibírtuk ezt is. Azt most már nem lehet mondani, hogy csak a hazai versenyen mentünk jól, Szegeden ugyanis nagyon erős mezőny volt, ráadásul az időeredmény is remek. Innen folytatjuk, készülünk tovább.

A 21 esztendős kanizsai kajakos és MTK-s társa, Opavszky Márk számára most az a fontos, hogy tartsák ezt a formát, hiszen így az olimpiai kiküldetés lehetőségét továbbra is nyitva tudják tartani.