Törekvés SE- ZTE NKK 67-71 (19-16, 10-18, 24-15, 14-21)

Budapest, 50 néző. Jv: Bagi, Hargitai.

ZTE NKK: Kovács 16/6, Óházy 9/3, Szórád 8/3, Ács 15/9, Jurkó 8. Csere: Horváth Fru. 15, Szakonyi-Nagy, Kiss, Sonkoly, Péterfi, Bartáky, Kocsárdi. Vezetőedző: Rózsás Gábor.

Az első találkozón Zalaegerszegen 78-65-ös ZTE NKK-siker született, így 13 pontos előnnyel várta a visszavágót Rózsás Gábor együttese. Szorosan alakult a találkozó már az elején (15-16), de a zalaiak néhány ponttal később is vezettek (29-34). Fordulás után is még az egerszegieknél volt az előny, ám ekkor a Törekvés SE fordítani tudott (53-49). Izgalmas utolsó negyed várt a csapatokra, aztán Ács, Óházy fontos pontjaival ismét a ZTE NKK kezdett távolodni. A remekül játszó Ács Alexandra újabb hármasánál (61-71) már lehetett érezni, hogy ez a mérkőzés is meglesz, így a ZTE NKK 149-132-es összesítéssel nyerte a párharcot.

A folytatásban a 13. helyezés megszerzéséért a ZTE NKK a Nyíregyházi Kosársuli csapatával mérkőzik meg és az egerszegiek ezzel a párharccal zárják a bajnoki idényt is.