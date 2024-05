Radics Bálint elmondta: megdöbbentette az a fajta szélhámosság, amit az ÉVE megenged magának, egy komplett városrészt próbált meg felhergelni a Horváth Jácint vezette baloldali tömörülés.

– A közösségi médiában azzal kampányolt az ÉVE, hogy a körzet képviselőjeként semmit sem tettem Miklósfáért az elmúlt ciklusban – kezdte Radics Bálint. – Az igazság ezzel szemben az, hogy 2019 őszétől több mint 21 millió forint támogatást nyert az egyesület a kormány által meghirdetett országos civil alapokból. Előtte nem pályázott országosan kiírt civil lehetőségekre az egyesület, csupán az önkormányzati támogatásából finanszírozta a működését.

Radics Bálint emlékeztetett: 2020-ban, a Covid idején, amikor Balogh László polgármester egyszemélyben döntött a költségvetésről, az egyesület támogatására 4 millió forintot különítettek el a költségvetésben.

– Az is tény, hogy az Éljen VárosuNK! Egyesület 2022-ben, illetve 2023-ban is a jobboldal által tervezett 4 millió forintos működési támogatást 2 millió forintra csökkentette – emlékeztetett a képviselő, aki hozzátette: most pedig a közelgő választásra való tekintettel 8,5 millió forintra emelték a támogatást.

Radics Bálint szerint a miklósfai városrésznek és benne a közművelődési és városszépítő egyesületnek nem az egyszeri megemelt támogatás az érdeke, sokkal inkább a kiszámítható és következetes együttműködés az önkormányzattal.

– Arra kérem az ÉVE frakciót, hogy ne csak kampányévben támogassák az egyesületet, és ne nézzék hülyének a miklósfai embereket – zárta sajtótájékoztatóját Radics Bálint.