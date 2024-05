Jubileumot ünnepelt a zalaegerszegi Radnóti-óvoda

Kisebb város, több ezer gyermek második otthona volt az évtizedek során az egerszegi Radnóti-óvoda, amely hetven éve, 1954-ben nyitotta meg kapuit. A jubileumról ünnepségen emlékeztek meg. Balaicz Zoltán polgármester átadta az önkormányzat által kibocsátott kitüntető oklevelet, ily módon is megköszönve az elmúlt hét évtized lelkiismeretes, gyermekközpontú, elhivatott munkáját. A vasútállomás szomszédságában, a Páterdomb nyugati szélén felépített gyermekintézmény 1954-ben nyitotta meg kapuit, először három csoporttal működve. Erről Biró Veronika, a Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda vezetője beszélt. Napjainkban ismét három csoportban foglalkoznak a gyerekekkel. Az udvaron KRESZ-park, sportpálya ad lehetőséget mozgásra, a biztonságos közlekedés elsajátítására, sorolta az óvodavezető. Szólt arról is, hogy az óvodában kiemelt feladat az egészséges életmódra, a környezettudatosságra nevelés.

Esélyegyenlőségi nap Zalaegerszegen

Milyen érzés, ha nem látsz, vagy nem hallasz, vagy a lábaid, kezeid nem működnek, hang nem hagyja el a torkodat? Ezt is kipróbálhatták kedden az Eötvös-iskola 5. a. osztályos tanulói, akik részt vettek az első alkalommal megrendezett esélyegyenlőségi napon. Az Apáczai Művelődésközpontban tartott programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltsége rendezte meg hagyományteremtő céllal, mondta el a kirendeltség igazgatója, Zimborás Béla. A szakmai előadásokon foglalkoztak a pszichiátriai betegek helyzetével, társadalmi beilleszkedési nehézségeikkel. Szó esett az ellátórendszer átalakításáról, aminek eredményeként a pszichiátriai betegségük, illetve fogyatékosságuk miatt gondozottak számára megteremtették a támogatott lakhatást, és a nagy létszámú intézményekből 261-en családi házba, illetve társasházi otthonokba költözhettek, megtéve az első lépéseket is az önálló élet felé. A fogyatékkal élők számára adhatott példát Illés Fanni paraúszó bajnok beszámolója is, aki életével bizonyította be, a stigma legyőzhető, a sztereotip gondolkodásból fakadó falak ledönthetők.

Bringás reggeli a nagykanizsai Erzsébet téren

A nagykanizsai önkormányzat, élén Balogh László polgármesterrel is csatlakozott az országos "Bringás reggeli" kampányhoz, és kedden forró teával, péksüteményekkel, müzliszelettel várták a munkába, iskolába és óvodába indulókat az Erzsébet téren. Az Erzsébet-tér sarkában, a Bolyai-iskola közelében állította fel az önkormányzat az asztalát, melyről az étel és ital mellett fényvisszaverő karpántokat is adtak azoknak, akik elfogadták a felajánlást. Balogh László polgármester elmondta: Nagykanizsa kerékpárosbarát város, épp ezért örül azoknak az akcióknak, melyek ezt tovább erősítik. A bringás reggelihez már sokszor csatlakozott a város. Észrevehetően egyre többen ülnek kerékpárra, és több klubban is aktív sportolásra biztatják a kerékpárosokat Nagykanizsán.

Madarak és fák napja Keszthelyen

A Keszthelyi Környezetvédő Egyesület tagjai verssel és zenével hívták fel a figyelmet a természetre és a környezetre az Erzsébet-ligetben május 11-én. A madarak és fák napja alkalmából tartott programon a 125 éves liget történetét is megismerhették az érdeklődők. A szavalásra, vers felolvasásra többen is vállalkoztak a természetben. Köztük a város polgármestere, Manninger Jenő is. A több száz növényfaj alkotta Erzsébet-liget az idén 125 éves. A jubileum alkalmából a Festetics-örökségként számon tartott terület, történetét és növényvilágát is megismerhették, akik részt vettek a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület programján.