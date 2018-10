Ez volt az első bojlis horgászverseny a Borostyán-tavon

Egy 12 kilogrammos nyurgaponty volt a legnagyobb hal, ami horogra akadt a Borostyán-tavon első alkalommal megrendezett bojlis találkozón. A verseny csütörtökön este kezdődött és vasárnap délben fejeződött be.

A házigazda Borostyán Horgász Egyesület az indulói létszámot 20 csapatban maximálta. Molnár László egyesületi elnök elmondta: maguk sem számítottak rá, de már jóval a verseny kezdete előtt sikerült feltölteniük a helyeket. Eszerint élénk az érdeklődés a bojlis csapatversenyek iránt, illetve a halban gazdag, festői zalalövői tó is vonzó helyszín.

– Érkeztek résztvevők Budapestről, Veszprémből és Tihanyból, s volt két osztrák csapatunk is – mondta az elnök. – Egy csapatot két vagy három fő alkothatott, ám egyszerre maximum négy bottal lehetett horgászni. A versenyen csak a négy kilónál nagyobb súlyú halakat értékeltük.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A legjobb teljesítményt a Pontyvadászok fantázianevű zalaegerszegi csapat, azaz a zalalövői egyesületnél tagsági viszonnyal rendelkező Lakatos Gyula és Horváth Péter párosa nyújtotta 17,04 kilogrammos összeteljesítménnyel. A verseny legnagyobb halát, egy 12 kilogrammos nyurgapontyot szintén Lakatos Gyulának sikerült kifognia.

– Bár sok hal van a tóban, de kapások most nem igazán voltak – mondta a legeredményesebb horgász. – Az elmúlt napokban nagyon gyors volt a vízlehűlés, ez passzívabbá tette a halakat. Ráadásul ez a tó eddig csónakot még nem nagyon látott, most pedig elég intenzív volt a mozgás, ami ugyancsak megzavarta a halakat. Az első kapásom, egy kétkilós ponty péntek reggel érkezett, azt azonnal vissza is engedtem. Ugyancsak pénteken, éjfél körül jött egy ötkilós ponty, majd szombat délután háromkor a 12 kilós, aminek a fárasztása jó negyedórát vett igénybe. Ezzel a két hallal meg is nyertük a versenyt.

A második helyen 8,80 kilogrammal a szintén zalaegerszegi Belső Zsolt és Farkas László csapata, a Vodka Narancs Team végzett, míg a harmadik a környékbeli településekhez köthető SKS Carp Team, azaz Kalamár Krisztián, Simonics Imre és Salamon Tibor triója lett 4,59 kilogrammos fogással.