Elszármazott hernyékiek látogattak haza

A településről elszármazottak találkoztak az elmúlt hétvégén tartott rendezvényen, amit a falunappal kötöttek egybe.

Mint azt Bundics Tibor polgármestertől és az önkormányzati képviselőktől megtudtuk: többször tervezték már, hogy a faluból elszármazottakat felkutatják és meghívják egy közös rendezvényre. Idén végre sor került a találkozóra.

– Az ország minden szegletében élnek Hernyékről elszármazottak, számos meghívót küldtünk ki, a megkeresettek több mint fele meg is jelent a programon – tájékoztatott a polgármester. – A legtöbben a környező településekről, Lentiből, Lovásziból érkeztek, de jöttek Zalaegerszegről, Ajkáról, Halásztelekről, Budapestről is. Jó hangulatban telt a nap, jóleső érzés volt találkozni azokkal, akik elkerültek a faluból, többen már évtizedek óta nem jártak itt, most régi emlékek elevenedtek meg.

A távoli vendégeket és a helyieket is ebéddel várták a szervezők, majd baráti beszélgetéssel és zenés mulatsággal töltötték a napot.