Egész évben dédelgetett növényeket taposnak le a virágmezőkön fotózkodó emberek

Az utak mentén csodálatos látványt nyújtanak a ringatózó pipacsok, a búzavirág, a lucerna, a facélia, a bíborhere, a mustár, de gyönyörű az aranyló repcemező is. Sokan nemcsak nézik a tájat, hanem meg szeretnék örökíteni magukat a virágtenger közepén. A legjobb beállítás lázas keresésében nem is veszik észre, közben mekkora területet taposnak le. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kéri, hogy figyeljünk arra: ne okozzunk kárt a szántóföldeken, veteményesekben, illetve a védett növényeket, állatfajokat is óvjuk – írja a Kisalföld.

Derdák Gábor 40 hektáron gazdálkodik Egyházasfaluban. Azt mondja, már nemcsak a vadak, hanem az emberek is sok kárt okoznak.

– Mi is termesztünk gazdaságunkban repcét. Igyekszünk elkerülni, hogy az út melletti táblába vessük, mert sajnos egyre többen mennek bele fotózkodni, miközben letiporják az egész évben dédelgetett növénykultúránkat, amivel nagy károkat okoznak – panaszolta a Kisalföldnek Derdák Gábor termesztő.

– Felelőtlenek az emberek. Sokszor látom, hogy terhes nők, gyerekek fotózkodnak a virágzó repcében. A repce is sok növényvédelmi kezelést kap. Minden szernek megvan a munkaegészségügyi, élelmezésügyi várakozási ideje, de erről annak, aki megáll, fogalma sincs. Lehet, hogy a gazda akár egy-két órája permetezte a területet. Nem is gondolják az emberek, hogy az egészségükre milyen káros hatással lehet. Azt sem veszik figyelembe, hogy ezek a földek magántulajdonban vannak. Szélsőséges esetben akár jogi következményei is lehetnek, ha a gazdának kárt okoznak.

Lassan jön a bálázási szezon, ami szintén kedvelt fotózási téma. Jó lenne, ha legalább arra figyelnének az azt felkeresők, hogy ne dohányozzanak a bálákon, mert nagy kárt lehet ezzel okozni – figyelmeztetett a gazda.

Vannak azonban, akik azonkívül, hogy gyönyörködnek a természet szépségében, vigyáznak is rájuk, és erre mások figyelmét is felhívják.

– A Csodahelyek Magyarországon közösségi csoport adminjaként és tulajdonosaként szívügyemnek tartom, hogy tagjaink felelősségteljesen, mások tulajdonát tiszteletben tartva keressék fel hazánk legszebb látnivalóit. Ez különösen igaz azokra a virágmezőkre és kertekre, amelyek rendkívül csábítóak lehetnek fotózás szempontjából – mondta lapunknak Kaprinyák Nikolett.

– Mivel csoportunk több mint 250 ezer tagot számlál, így egy-egy levendulakert vagy facéliamező megosztása után akár több ezren is felkereshetik e helyeket egy fotósorozat vagy szelfi reményében. Ezért tavasz óta több alkalommal is közleményben kértünk mindenkit a magántulajdon védelmére és arra, hogy a virágokat csak tisztes távolságból fotózzák, és semmiképp ne tegyenek kárt a növényekben, ezáltal mások munkájában. Szerencsére a csoporttagok többsége figyelmeztetés nélkül is óvja a természetet és eszébe sem jut a növények letaposása. Ők azok, akik belátják, hogy az út széléről is készülhet tökéletes fotó, nem csak a virágmező közepéről.

A profi fotósok tisztában vannak a fényképkészítés szabályaival.

– Én is gyakran fotózok a természetben, de nyilván olyan helyen, ahol engedélyt kértem rá, és a terület gazdája megmondja, hol fotózhatok. Amúgy is sok kárt okoznak a tulajdonosoknak a vadak, nekünk, embereknek nem kellene. Most már egyre több helyen jelölnek ki szelfipontokat, ahol lehet fotózni a környezet károsítása nélkül – árulta el Varga Ramóna fotós, hogy dolgozik ő.