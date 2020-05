Dr. Karabély Istvánt köszöntötték hetvenedik születésnapján Zalaapátiban

Hetvenedik születésnapján köszöntötték dr. Karabély Istvánt, a település díszpolgárát, aki majdnem négy évtizede szolgálja a falut és térségét háziorvosként.

A békési származású doktor 1984 decemberében érkezett Zalaapátiba, előtte a honvédség orvosa volt. Mint lapunknak elmondta, gyorsan összeszokott a közösséggel, befogadták, igazán nehéz időszakra, „rázós ügyekre” pedig nem is emlékszik. A megszokott rendet azonban most felülírja a járványhelyzet, a község és számos környező település betegeit fiatal kolléganője fogadja, ő pedig, kora miatt, telefonon rendel és segít.

– Most, sajnos, még családi körben sem tudjuk megünnepelni az évfordulót, de majd ha elmúlik a veszélyhelyzet, alkalmat kerítünk arra is – fogalmazott dr. Karabély István, akit Vincze Tibor polgármester a kerek évforduló alkalmából egy ajándékcsomaggal, Pozsegovits Borbála művelődésszervező pedig verssel köszöntött házának udvarán.

– Vérbeli, igazi háziorvos a doktor úr – szögezte le a településvezető -, aki hatalmas szeretettel közelít az emberek felé. Áldozatos munkáját különösen akkor éreztük, amikor még nem volt ügyeleti rendszer, ő pedig éjjel-nappal, ünnepnapokon is habozás nélkül indult segíteni, s nem azonnal utalta kórházba a beteget, hanem amit csak tudott, a páciens otthonában megoldott, talán néha a lehetetlent is. Vincze Tibor kijelentette, Zalaapáti polgárai dr. Karabély István munkássága nyomán régóta egészségügyi biztonságban vannak, szolgálata pedig nagyon sokat jelent a járványhelyzetben is.