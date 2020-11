Csapi történelmi hagyatéka, új temploma és leendő kerékpárútja

Ha valaki nem tudja, hol keresse, anélkül autózik el a szomszédságában a Nagykanizsa felé vivő 7-es főúton, hogy még csak nem is sejti, milyen bájos, hangulatos falucska búvik meg a lágy zalai dombok karéjában.

Ezért is írtuk a honlapunkon, hogy a falunk, Csapi kissé „becsapós!” – említi a „Mert az Ön faluja is rajta van a térképen!” turisztikai soroztatunk riportfelvételének elején dr. Tóth László polgármester. De nem csak Nagykanizsa van ide közel, a dombokon túl, keleti irányban fekszik a nagylátogatottságú fürdőhely Zalakaros, amelynek üdülővendégei közül sokan betévednek a falut rejtő völgybe. Sajátos vonzást ad Csapinak a Térségi Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium is, amelybe jelenleg Zala, Somogy és Vas megye 42 településéről érkeznek hátrányos helyzetű tanulók, így az iskola regionális feladatokat is ellát, nevelési programjukban pedig a szakma elsajátításon túl, megfogalmazzák a cigány kultúra és művészetek megismertetését, a hagyományőrzés fontosságát is. Nem hagyható ki a természeti szépségek közül az a horgászparadicsom sem, amelyet a galamboki horgásztó nyújt a pecások szerelmeseinek, melynek harminc százaléka csapi közigazgatási területén fekszik. A tavakat nagy csapás érte a nyár végén, a rendkívüli esőzések okozta árvíz átszakította a gátakat, s elmosta a tavakat…

– Itt születtem, nőttem fel, állatorvos vagyok, s a Becsehely és környéke mezőgazdasági Kft. vezetője. A polgármesterséggel nem főállásban próbálok megbirkózni, ez egyáltalán nem könnyű szerepvállalás. Hogy miért? Mert a falu, sajnos nem előnyére változik. A jövő egészen másként alakul, mint amilyenben az én, a hatvanas éveit taposó korosztályom élt. A szövetkezet munkát, biztos fizetést, egészségügyi ellátást és nyugdíjat adott a falusi embernek, s lehetővé tette számukra a mellékjövedelmet is, virágoztak a szőlőhegyek, amelyekből a mi határunkban hét is van. Ma, főleg a kis falukban nincs megélhetést adó munkalehetőség, innét el kell járni dolgozni, s többségükben csak aludni térnek haza az emberek. A korábban megélhetést adó föld néhány ember tulajdona lett, akik alig alkalmaznak helybélieket, s ez gazdaságilag hatékonyabb, de a közösség számára nem jó ez a felállás. A zártkertek, a hegyhátak elvadultak. Nekünk összesen 1450 zártkerti ingatlanunk van, ebből mára 177 az önkormányzaté. Hogy mit kezdünk velük? Sajnos művelni nem tudjuk, benövi az akác, s majd a fát valamikor hasznosítjuk. A kormány megpróbál a falu programmal segíteni, de ez most már késő, a kertek, a tégla pincéikkel együtt tönkrementek, elfutotta őket a gaz. Az igaz, hogy sok falusi ingatlant külföldiek, főleg németek és osztrákok vettek meg, de ők nem részesei a faluközösségnek, nem törekednek helyben kapcsolatot építeni, viszont, akkor megtalálnak bennünket, amikor a havat kell eltolni, vagy az útszélt lekaszálni, pedig ez falun a háztulajdonos feladata. Volt egy német, akit ötszázezer forintra bírságoltunk ezért, mivel az ötezer forintos, majd az ötvenezer forintosra rá sem hederített. No, ekkor még a külügyminisztériumba is elfutotta panaszával, de végül is fizetett, s azóta rendben mennek a dolgai. Más a helyzet a magyar betelepülőkkel, akik főleg az Alföldről érkeztek, s igyekeznek bekapcsolódni a közéletünkbe. Az, hogy ez a hátrányos helyzetűeket gondozó iskola itt van, nagy eredményeket hozott, kevés falu lakossága viseltet olyan empátiával velük szemben, mint a miénk, mert mindenkinek van munkája, keresete, s tisztességesen éli a mindennapjait. Egyházi oldalról meg olyan történt, amilyenre eddig nem volt példa. Dr. Varga László kaposvári megyés püspök a múlt héten tartott a térségben egyházi vizitációt és találkozóra, beszélgetésre kérte a körjegyzőségen belüli polgármestereket. Szerette volna megismerni hogyan élünk, mi mozgat bennünket igazán? Mennyire kihalók a községek, milyen a romák aránya, mennyi az üresen álló ház, s megítélésünk szerint megtudjuk-e a továbbiakban tartani az életformánkat? Szerinte ugyanis beszélhetünk, amit akarunk, ha nem tudjuk, milyen igazi problémák feszülnek a közösségben? Ha nem azokról szólunk, nem mondunk semmit, megoldani ugyanis ezeket kell – említi Tóth László, aki fontosnak tartja, hogy a falu történetén túl, megmaradjanak azok az emlékek is, amelyeket a falu határa őriz a még fellehető földrajzi neveiben.

Azt levéltárakban kikutatták, hogy 1325-ben említették először a falu nevét, amit Chopy Henrik német lovagtól örököltek. Az 1460-as években Zsigmond királytól a község mezővárosi rangot kapott és vásártartási joga is volt. 1548-ban és 1566-ban a török hadjáratok pusztítottak, melyek tragikus emlékét őrzi Hollófa, ami ma akácerdő, a fogságba esett magyarokat itt akasztották fel, s hollók vájták ki az áldozatok szemét. 1752-ben még mindig pusztaként említették Csapit, amit a trencséni Niczky György kapott ajándékba, s az 1830-as években gróf Niczky István vadászkastélyt építtetett ide, amelyben 1973-ban alapította meg a megyei tanács a mai általános- és szakiskola elődjét, hogy felzárkóztatási kísérletet tegyen a nagykanizsai járás hátrányos és veszélyeztetett helyzetű cigány tanulóinak felzárkóztatására. Azóta hatalmasat fejlődött az intézmény, 2005-től szakács és kőműves – hidegburkoló szakmák tanítását kezdték el, s jelenleg is e két szakmát oktatják, a kollégiumban 180 diák lakik. Nyáron turisták is megszállhatnak a kollégiumban, számukra az intézmény konyháján étkezés is rendelhető. A régi kastély déli falán a bővítést követően is láthatók a vadászkutyák stukkói, s a szőlőfürtök, mert a grófi család jelentős szőlőtelepítést is végzett a határban.

– Jó volna, ha olyan nevek is megőrződnének az utókor számára, mint a Proletár dűlő, ahol 1920 körül agrárploretárok vettek földet. Az én nagyapám is itt kapott 12 hold vitézi földet, mivel Doberdóból hazahozta a századát. Vagy mit jelent az Aligvári hegy, amin nem várat kell érteni, az itt lakók „alig várták”, hogy a zalamerenyei egyházi központba igyekvők megérkezzenek, s a vendégeket megkínálhassák. Mi a története a Kis-Pali-gödörnek? Ebbe az első világháború környékén beleesett egy család tehene, s a gödörbe a tulajdonos Kis Pál is odaveszett. Mit jelent, s hol van Bodocsány, – ami másként „Kizs-Badacsony fennsík” – s innét gyönyörködni lehet a Kis-Balatonban, de jó idő esetén feltűnik Badacsony hegye is.

Az országban egyedülálló, hogy a falun átvezető út egy részének a lakóházak és a gazdasági épületek között, a telkeket szétválasztva vezet a nyomvonala. Innét származik a mondás, hogy a Csapiak csak fél pofára borotválkoznak – hoz példákat a helyiek által mára már alig ismert földrajzi elnevezésekre a polgármester.

A falu új nevezetessége a tavaly felszentelt, neoromán stílusú, Nagyboldogasszony-templom. A török időben elpusztult templom újra építése mindig is foglakoztatta a helyieket, de igazából 2002 környékétől kezdtek el komolyabb lépéseket tenni a templomépítés megvalósításával, melynek nyomán elindult a szükséges pénz előteremtése is.

Az idén folytatódik a turisztikai fejlesztés a faluban, illetve a környéken, a megyei önkormányzat kezdeményezésére magalakult az a konzorcium, amely Kanizsától, a legrégebbi makadámúton Zalasárszeg, Kisrécse és Nagyrécse érintésével átmegy Csapin, s Galambokon keresztül eléri a Kis-Balatont, Zalakarost.

– Ennek pszichikai és egyéb járulékos haszna is van. Biztosan több turista keres fel bennünket, ha elkészül a kerékpárút, s rácsodálkozhatnak Csapi táji szépségére. Nagyon fontos lenne azonban a Csapi és Galambok között lévő tavak helyreállítása. – mondja dr. Tóth László.