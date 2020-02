Bűn- és baleset-megelőzési program középiskolásoknak Zalaegerszegen

Sokéves hagyományt követve tartották meg hétfőn a Kölcsey-gimnáziumban a Veszélyvágta elnevezésű bűn- és baleset-megelőzési programot a 9. osztályos középiskolás diá­kok számára. Ez alkalommal öt kölcseys, valamint három mindszentys osztály közel 250 diákja vett részt a nyolc, egyenként húszperces foglalkozáson.

A programról Musta Mónika, a megyei rendőr-főkapitány­ság bűnmegelőzési alosztályá­nak főelőadója érdeklődésünkre el­mondta, hogy a megye minden középiskolájában megtartják a prevenciós vetélkedőt, az elhangzottakból kétévente megyei döntőt is rendeznek.

A diákok számára idén az egyik feladat plakát készítése volt a bulis biztonság témakörében. A főelőadó úgy tájékoztatott, ezekben a napokban tartják az internetbiztonság hetét is, így ez is szóba került a hétfői, nyolc témakört felölelő előadások sorában. Az online világ veszélyei mellett beszéltek a diákoknak a büntetőjogról, a drog, a dohányzás, az alkoholfogyasztás kockázatairól, valamint a gyermekjóléti és az igazságügyi szolgálat tevékenységéről is.

Musta Mónika az internet veszélyeiről szólva elsőként azt kérdezte a diákoktól, ki nem írt még soha csúnyát az interneten ismerőséről. Kevés kéz emelkedett a levegőbe, és innen már el is indult a magyarázat arról, mi a zaklatás, és hová fajulhat. Sajnos a másokról terjesztett, megosztott negatív jelzők, kijelentések súlyos lelki problémákat is kiválthatnak a célba vett személynél. Ez a megbélyegzés a bántalmazás egyik megnyilvánulása, ami szélsőséges esetben öngyilkosságba is hajszolhatja a megbélyegzett fiatalt.

Az interneten megosztott információk veszélyei­ről is beszélt Musta Mónika. Gyakran olyan személyes adatokat is feltesznek a világhálóra a fiatalok, amelyet egyébként idegeneknek nem adnának ki. Emiatt bűncselekmény áldozatává válhatnak, elkövetővé pedig akkor, ha olyan tartalmat osztanak meg, amely például kimeríti a gyermekpornográ­fiát. Ehhez elegendő erotikus felvételt közzétenni egy fiatal­korúról. Főszabályként azt ajánlotta a diákoknak: csak olyan tartalmat osszanak meg, melyet nem szégyellnének szüleik, tanáraik előtt sem.