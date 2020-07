Becsehelyen is épül bölcsőde

A dél-zalai községek közt egyedüliként Becsehelyen épül mini bölcsőde, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program több mint 96 millió forintos támogatásából.

A faluház mellett épülő kisgyermeknevelő intézménynél a napokban tartott helyszíni bejáráson Németh Géza, Becsehely polgármestere elmondta: a letenyei járás első és ez idáig egyetlen önkormányzati bölcsődéje jövő júliusban már megnyitja kapuit. A pályázat egyik feltétele – amelyen sikeresen szerepelt a falu – az volt, hogy kellő számú kisgyermek legyen az adott helyen. Negyven feletti létszám esetén már kötelező a bölcsőde létesítése. Becsehelyen egyébként jelenleg 54 olyan gyermek él, akik három év alattiak. Így – mint Németh Géza kiemelte – van létjogosultsága az intézménynek. Amúgy tavaly a településen 19 kisbaba született, idén pedig ez idáig hat, s még további nyolc baba születése várható. A polgármester jelezte azt is: nemcsak helyből, hanem a térségből is számítanak leendő bölcsisekre.

– A bölcsődei beruházás teljes költsége közel 120 millió forint. Nagyon örülünk annak, hogy megvalósul a bölcsőde az óvoda tagintézményeként. Egy csoportszobával nyílik majd meg jövő nyáron a bölcsőde, amely 8 kisgyermek elhelyezésére nyújt lehetőséget. Igény esetén további egy szobával bővíthető lesz az intézmény. Az építkezés a közbeszerzést követően májusban kezdődött el, a kivitelezést a kistolmácsi székhelyű Erdélyi-Erma Kft. végzi. Jelenleg a falazási munkálatok zajlanak az épületnél – összegezte Németh Géza polgármester. Hozzátéve: a leendő bölcsőde két embernek biztosít majd munkalehetőséget.

Az eseményen részt vett Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki elmondta: Becsehely jó példa arra, hogy a kormányzat családtámogatási rendszere milyen jól működik.

– A településen a születendő gyermekek száma konstans: 15-20 körül mozog évente. Ez azt jelenti, hogy az igény, ami az óvodára és a bölcsődére jelentkezik, kézzelfogható évről évre. Várhatóan nemcsak a falu, hanem a környékbeli családok gyermekeit is be tudják fogadni majd az intézménybe. A faluvezetés munkájának és a családtámogatási rendszernek köszönhetően e faluban láthatjuk, s be tudjuk mutatni, hogyan lehet stabilizálni egy község lélekszámát és az ott lévő intézmények működését – fogalmazott Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő.

A bejáráson Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnöke jelezte: a megyében öt településen épül bölcsőde, amelyekre az erre vonatkozó TOP-projektben összesen 457 millió forint állt rendelkezésre.

– Nagyon fontos a megyegyűlés számára, hogy a vidék népességmegtartó erejét növeljük, s ehhez hozzá tudjunk járulni – mondta.