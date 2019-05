Az osztály, aki a Bogáncs Állatmenhelynek ajánlotta fel a kirándulásra szánt pénzét

Könnyű beleszeretni egy ártatlan kutyus szemeibe – erről a zalaegerszegi Munkácsy Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskola 12. t osztálya is sokat tud mesélni.

A végzős diákok hatalmas szívükről tettek tanúbizonyságot: az osztálykirándulásra félretett pénzüket az idén 20 éves Bogáncs Állatmenhelynek ajánlották fel. Az anyagiak mellett természetesen más adományokat is hoztak.

A fiatalok pénteken délelőtt érkeztek a menhelyre osztályfőnökükkel Pázsit Zsuzsannával, ugyanis a jótett viszonzásaként a menhely kutyasétáltatást szervezett a diákoknak. A tanárnőtől megtudtuk, hogy az ötlet két állatbarát diákjától, Szmodics Elizától és Kovács Fannitól ered.

– Gyakran járunk a menhelyre kutyát sétáltatni, s tudom, hogy mindig szüksége van az állatoknak egy kis segítségre. Fannival nagyon fontosnak tartjuk az állatvédelmet, így eszünkbe jutott, hogy a pénzt jótékony célra is felajánlhatnánk – mesélte Eliza.

– Szerencsére az osztályt nem volt nehéz meggyőzni – tette hozzá Fanni – Felhívtuk a Bogáncsot és megkérdeztük, mire lenne szükségük. Mindent sajnos nem tudtunk összegyűjteni, de a több kilónyi kutyatáp és konzerv mellett sikerült szereztünk új locsolócsövet is – fogalmazott.

Az adományok átadása után a kutyasétáltatásra is sor került – néhány percen belül már vidám vakkantások visszhangzottak az udvaron. Látszott, hogy nemcsak a fiatalok örülnek a különleges osztálykirándulásnak, egy kis ismerkedés után a kutyusok boldogan vettették bele magukat a sétába.

A telep vezetője Abai Erika nagyon örült a felajánlásnak. Elmondta, hogy kellemes meglepetés volt számára az osztály jó szándéka.

– A telep működéséhez rengeteg dolog kell, gondolok itt a tisztítószerekre és kutyatápra. Utóbbiból 60-70 kiló is elfogy egy nap alatt. Ezek mellett az eszközök is hamar elhasználódnak a munkában, többek között villanyvezetékekre, hosszabbítókra és más kerti szerszámokra, de plédekre, takarókra is folyamatosan szükségünk van. Ha valaki úgy érzi szívesen segítene, minden felajánlást örömmel fogadunk – nyilatkozta a vezető.

A Bogáncs Állatmenhelyen jelenleg is több száz kutyus várja szerető gazdáját – így nem csoda, ha minden segítségre szükségük van.