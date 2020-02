Az ápolók napján Kossuth Zsuzsannára emlékeztek Keszthelyen és Hévízen

Az első katonakórházakat létrehozó Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulója az ápolók napja. A keszthelyi és a hévízi kórházban is ünnepséget tartottak ebből az alkalomból szerdán.

Keszthely

A Keszthelyi Kórház ünnepségének az Amazon Ház Látogatóközpont adott otthont. Elsőként a város alpolgármestere méltatta az ápolók áldozatos munkáját és mondott köszönetet nekik. Példát mutatnak mindannyiunknak szeretetből, odaadásból, türelemből. Kívánok önöknek nagyon sok erőt, egészséget, nyugalmas munkahelyi légkört, sok sikert – szólt az ünnepeltekhez Vozár Péterné. Lukácsné Turbéki Beáta felidézte Kossuth Zsuzsanna munkáját és szólt az ápolói hivatásról, majd Kertész Márta gazdasági igazgató fejezte ki elismerését a hivatás gyakorlóinak. Ünnepi beszédet dr. Szecsei-Nagy Klára főorvos mondott. Személyes hangvételű köszöntőjében felidézte pályakezdése éveit, s azt, hogy mennyi mindent tanult az ápolóktól. Felidézte az akkoriban hallott mondatot: -úgy legyél orvos, hogy a nővér a jobb kezed – azóta is ebben a szellemben dolgozik velük együtt.

Az ünnepségen idén az egészségügyi szakterületeket tanuló fiatalok gyakorlati képzésében részt vevő ápolókat jutalmazták. A kórház elismerését Nyers Tihamérné, Csiszár Márta, Czinderiné Farkas Magdolna és Suba Bernadett, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara díját Deák Gyöngyi vehette át. Az Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete díját Kovács Bernadett, Bertók-Rezi Gertrúd, Jéger Gyöngyi és a betegség miatt nem jelenlevő Hegedűs Szandra érdemelte ki. A kórház vándorserlege a Labordiagnosztikai osztályhoz került. A Premontrei Szakgimnázium igazgatója itt jelentette be, hogy az adventi jótékonysági vásárukon befolyt összeggel a mentőállomást és a kórház ápolási osztályát segítik – s átadta az összeget, melyet eszközvásárlásra fordítanak. Végezetül dr. Szecsei-Nagy Klára és Czinderiné Farkas Magdolna tartott előadást afrikai missziójukról.

Hévíz

Díjak átadásával és színes kulturális műsorral ünnepelték az ápolók napját a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházban. Preiner Ildikó megbízott ápolási igazgató fel­elevenítette Kossuth Zsuzsannának, Magyarország első főápolójának életét, munkásságát. Dr. Mándó Zsuzsanna, a hévízi kórház orvos-igazgatója ünnepi beszédében úgy fogalmazott: tiszteletet érdemel Magyarország első főápolónője, akinek hazaszeretete, erkölcsi tartása, önzetlensége, humánuma példa lehet a mai kor számára.

– És tisztelet jár azon ápolóknak és szakdolgozóknak – folytatta –, akik most is ott vannak a betegek, gondozottak, segítségre szorulók mellett, s enyhítenek a panaszaikon. Ápolónak lenni az egyik legszebb hivatás, de egyben a legnehezebb is.

Kiemelte, önmagában az orvos a szikéjével, a gyógyszereivel kevés a gyógyuláshoz, ahhoz szükség van az ápolók elkötelezett, odaadó munkájára is.

A hévízi rendezvényen dr. Mándó Zsuzsanna, Preiner Ildikó és Tóth Ildikó, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara helyi elnöke főigazatói dicséretet és ajándékokat adott át Májer Sándornénak, dr. Fülöp Jánosnénak, Domina Zoltánnénak, Kiss Eleonórának és Szi-Márton Ferencnének.

A Tiszteletbeli ápoló vándordíjat pedig dr. Kránicz Ágota osztályvezető főorvos – ő 2018 óta viseli ezt a címet – nyújtotta át kollégájának, dr. Ifi Judit adjunktusnak, aki már rezidensi éveit is Hévízen töltötte 2011-ben átvett diplomája után.

Az ápolók napján a vendégeket az Illyés Gyula Általános Iskola tanulóiból álló Tavirózsa néptáncegyüttes és a Vidámítók színjátszó csoport műsora szórakoztatta.