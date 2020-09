A törvényességi észrevétel ellenére sem vonta vissza javaslatát az ÉVE

Hiába van 40 ezer szájmaszk a raktárakban, a kiosztás időpontjáról, módjáról és arról, hogy kik kaphatnak védőeszközt, nem sikerült döntést hozni a hétfői közgyűlésen.

Az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) tagjai ugyanis leszavazták Balogh László polgármester azon javaslatát, miszerint a legrövidebb időn belül minden háztartásba juttasson el 2 darab szájmaszkot az önkormányzat. Ehelyett dr. Schauta Marcel (ÉVE) módosító indítványát fogadta el a közgyűlési többség, ami arra vonatkozott, hogy a polgármester dolgozzon ki olyan tervet, ami a célzott felhasználást segíti elő. Magyarán az önkormányzat által 10 millió forintért megrendelt tételből csak azok a csoportok juthatnak szájmaszkhoz, akiket a Járványvédelmi Konzultációs Testület kijelöl.

A téma egyébként komoly vitát eredményezett a hétfői közgyűlésen, Balogh László polgármester és a Fidesz-frakció ugyanis a maszkok mielőbbi, gyors szétosztását sürgette, míg az ÉVE-frakció a szétosztásra vonatkozó stratégia kidolgozását erőltette. Tehát, amíg ez utóbbi nem készül el, addig a 40 ezer szájmaszk a raktárakban marad.

A hétfői közgyűlésen egyébként számos napirend kapcsán alakult ki nézetkülönbség a többséget adó ÉVE-frakció és a Fidesz között. Ilyen volt többek között a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. üzleti terve is, ami 8,5 millió forintos veszteséggel számol az idei évre.

Mint azt Tar Mihály ügyvezető elmondta: a veszteség alapvető oka, hogy az MTVA megszüntette a műsorgyártásra vonatkozó szerződését a Kanizsa Médiaházzal, ami éves szinten mintegy 25 millió forintot jelentett a cégnek, továbbá, a kormányzati kommunikációhoz kapcsolódó hirdetések is elmaradtak, mióta új ügyvezető van a városi tévé és újság élén. A Fidesz-frakció részéről leginkább azt hiányolták, hogy a kialakult helyzet ellenére az ügyvezető sem a reklámbevételek, sem pedig a műsorgyártás terén nem próbált új partnereket találni. Mindazonáltal a városi média függetlenségét is kétségbe vonta a Fidesz-frakció, számos példát hozva arra, miért nem nyilatkoznak a városi tévének és újságnak. A fentiek ellenére az ÉVE-frakció elfogadta a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. üzleti tervét.

A hétfői közgyűlésen ismét napirendre került a közgyűlés szervezeti és működési szabályzata, pontosabban a legutóbbi közgyűlésen megszavazott módosítás, amelyben az ÉVE-frakció arról határozott, hogy a városi ünnepségeken – a polgármester akadályoztatása esetén – kik mondhatnak beszédet. A módosítás szerint ilyen esetekben kizárólag a bizottsági elnökök szólalhatnak meg, az alpolgármester vagy más képviselő nem. Ezen módosítás miatt tett törvényességi észrevételt a Zala Megyei Kormányhivatal, mondván, kizárólag a polgármester jogköre, hogy akadályoztatása esetén kinek adja át feladatait. Mindez nem hatotta meg az ÉVE-frakciót, így a Zala Megyei Kormányhivatal javaslatára sem helyezték hatályon kívül az SZMSZ módosítását.

A témában felszólaló ÉVE-képviselők még saját magukkal is ellentmondásba keveredtek, egyszer arról beszéltek, hogy a módosítás a közgyűlés protokolláris szabályait hivatott egyértelművé tenni, később viszont már úgy fogalmaztak, hogy a módosítás hatalmi kérdés, s mivel most az ÉVE van hatalmon, ezért joggal várják el, hogy beszédeket mondhassanak a városi ünnepségeken.