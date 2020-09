A Söjtör környéki motorosok és barátaik ezúttal is a Deák család nyomába eredtek

Tizedik alkalommal rendezte meg Deák-emléktúráját a Söjtör Környéki Motorosok Baráti Köre.

A szombati program rekordszámú érdeklődőt vonzott. A veterán motoros találkozóval egybekötött túra kiindulópontja ezúttal is a söjtöri Deák-kastély volt, ahol a szervezők örömmel állapíthatták meg, hogy több mint kétszáz fő gyűlt össze. Innen indulva mintegy száz kilométeres távot jártak végig, érintve olyan településeket, amelyek kötődnek a Deák családhoz, különös tekintettel a haza bölcseként is ismert Deák Ferenchez.

A program Zalatárnokon fejeződött be, ahol Soós Zsolt polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott: Deák a nehéz időkben is megmaradt hazafinak és bölcs vezetőnek. A motorosegyesület képviselőivel közösen ezt követően megkoszorúzták a polgármesteri hivatal előtt álló Deák-emlékművet.

– Ez a tizedik találkozónk, és valóban sosem voltunk még ennyien, induláskor 186 motort számoltunk össze, ami egyben azt is jelenti, hogy több mint kétszázan csatlakoztak hozzánk – mondta Klujber László, a Söjtör Környéki Motorosok Baráti Körének elnöke. – Pontosabb létszámot azért nem tudok mondani, mert a vírushelyzet miatt a túráinkon megszokott rendszertől eltekintettünk, így most regisztrációt sem tartottunk. Azt is örömmel tapasztaltuk, hogy a motorosok mellé néhány veterán autós is csatlakozott – tette hozzá az elnök.

A Deák-emléktúra ötlete egy bodrogkeresztúri motoros találkozó után fogalmazódott meg Klujber Lászlóban. Mint mondta, amikor azon a rendezvényen részt vett, az ötlött a fejébe, hogy ahhoz hasonlót szűkebb pátriájukban, Zalában is meg tudnak szervezni. Söjtör pedig rögtön adta hozzá az apropót, a település, a Deák család, maga Deák Ferenc, valamint a motorozás népszerűsítése érdekében négy úgynevezett Deák-túraútvonalat jelöltek ki.

– Ha valami jó dolog van a világban, annak Söjtörön kell lennie, ezért aztán a kiindulópont mindig az a település marad – folytatta Klujber László. – A négy útvonal mindegyike kötődik a Deák családhoz, egy vezet Kehidakustányra, egy Nagykanizsára, egy Keszthelyre, a negyedik pedig az úgynevezett zsitkóci kör, hiszen a Deák família erről a muravidéki településről származik. Minden túraútvonalra négyévente kerül sor, most éppen a zsitkóci kört tettük meg, annyi változtatással, hogy a vírushelyzet és a határ lezárása miatt Zsitkócot nem érintettük, csupán a szlovén–magyar határ innenső oldalán található Barátság parkig mentünk, ahol megkoszorúztuk a nemrégiben állított Trianon-emlékkövet, illetve kitöltöttünk egy Deák- és egy KRESZ-totót, ami ugyancsak elmaradhatatlan része ennek a túrának.

Az egyesület elnöke kérdésünkre elmondta: egyrészt azért nevezik veterán motoros találkozónak a programot, mert a túrát nyolc éven keresztül egy régi Csepel motor vezette, másrészt ahhoz bárki csatlakozhat, akár oldtimer járművel, akár a legmodernebb motorokkal. Az idei túra legrégebbi gyártású kétkerekűje egy nyolcvanéves BMW volt.

– Tréfásan azt is szoktam mondani a többieknek, nézzetek körbe, mi magunk is veteránok vagyunk – utalt nevetve a résztvevők egy részének életkorára Klujber László. – Ehhez igazítjuk a tempót, 50-60 kilométer per órás sebességgel megyünk, hiszen a már említettek mellett az is célunk, hogy örömteli motorozásban legyen része mindenkinek, s biztonságban, balesetmentesen térjünk haza.